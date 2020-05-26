Співак Борис Моїсеєв насилу пересувається і не впізнає людей

Новини шоу бізнесу:66-річний російський співак Борис Моїсеєв після другого інсульту не завжди розуміє, хто йому дзвонить, і насилу пересувається.

Про це в інтерв'ю одному з російських видань розповів продюсер Ласкового мая Андрій Разін.

«Рік тому він ще міг непогано спілкуватися. На даний момент не може. Боря навіть не завжди розуміє, хто йому дзвонить. Коли в нашій останній розмові я перераховував, що відбувалося на початку нашої кар'єри, він потроху почав згадувати ... Але в цілому він не пам'ятає людей, не пам'ятає події. Він навіть мене і нашу історію насилу пригадав», - розповів Разін.

Музичний критик Сергій Сосєдов розповів, що востаннє бачив Моїсеєва в березні 2019 року. Уже тоді співакові було складно пересуватися. «Швидше за все, його кар'єра закінчена. Він зробив свою справу, а зараз його час минув. Артист, як спортсмен, не може вічно бути в формі, в фаворі. Всі йдуть так чи інакше. Але в той же час можу сказати, що таких артистів, як Боря, на естраді зараз немає. Він був дуже яскравим», - сказав Сосєдов.

При цьому російський організатор концертів Сергій Лавров, запевнив, що у Моїсеєва є затримка мови, але він знаходиться в здоровому глузді, «як і раніше жартує, спілкується».

Борис Моїсеєв - радянський і російський співак, танцівник, хореограф. Володар звання заслужений артист Російської Федерації (2006). У 2010 році Моїсеєв переніс перший інсульт, в 2015-му - другий.