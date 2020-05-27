Кейт Міддлтон зла на Меган Маркл та вважає її егоїсткою

Новини шоу бізнесу:Хоч герцоги Кембриджські та Сассекські тепер живуть за тисячі кілометрів один від одного, їхня інформаційна війна триває.

У пресі з'являються все нові дані від інсайдерів, які не приховують, що між Кейт та Меган і справді є ворожнеча.

Днями представник палацу анонімно розповів журналу Tatler, що Кейт Міддлтон вважає складання королівських обов'язків егоїстичним рішенням. За неофіційними даними, Меган Маркл повпливала на Гаррі та переконала його, що в США їм буде краще жити. Однак герцоги Сассекські не врахували багато наслідків, покинувши родину.

Так, інсайдер заявив, що Кейт Міддлтон обурена та виснажена. Вона з Вільямом отримала ще більше роботи, тому часу на трьох дітей їм інколи бракує.

"Вільям і Кейт у вихованні дітей дійсно хотіли бути практиками. А герцоги Сассекські фактично змусили їх залишити дітей напризволяще… Зараз Кейт працює як генеральна директорка компанії, яка завжди перебуває на роботі, але без власної вигоди чи права на вихідні. Вона в люті через збільшення навантаження", – заявив інсайдер.

Не забули інсайдери згадати, коли між Кейт та Меган зіпсувались стосунки. За їхніми словами, це сталось у 2018 році, коли герцогиня Кембриджська хотіла допомогти родичці з весіллям. Тоді Кейт наполягала, щоб Гаррі та Меган дотримувались всіх протоколів, адже про церемонію писатимуть всі світові дні. Однак норовлива Маркл зробила все по-своєму.

"Стояла спекотна погода. Ймовірно, між Кейт і Меган розгорілася суперечка, чи потрібно подружкам нареченої надягати колготки чи ні. Кейт вважала, що від них не можна відмовитися, так як необхідно дотримуватися протоколу. А Меган не хотіла. Судячи з фото, вона і перемогла", – додав інсайдер.

Неприязнь у спілкуванні герцогинь додало і зауваження Кейт Міддлтон щодо зарозумілої поведінки її родички з персоналом. Через норовливий характер кілька помічників звільнились з Кенсінгтонського палацу, про що неодноразово писали західні ЗМІ.

Насправді між Кейт Міддлтон і Меган Маркл було багато суперечок. Все тому, що дружина принца Вільяма – прихильниця королівських правил, а Меган вважає їх дещо застарілими.

Наразі представники Єлизавети ІІ прокоментували статтю Tatler. Вони заявили, що у публікації є багато спотворень інформації та неточностей. Однак де саме помилились інсайдери, залишилось тільки здогадуватись.