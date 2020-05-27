Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото

Дівчина опублікувала в Instagram сексуальне фото, зроблене під час фотосесії в Києві, на якому продемонструвала апетитні форми. На знімку Ульянова позує в чорних стрінгах і гольфі, який оголює її груди.
У підписі до відвертого кадру переможниця Холостяка розповіла про важливість любові до себе:
«Мене дивляться в основному дівчини, тому такі фото допускаються. Коротше... нас ціла армія вічно худнучих і вічно незадоволених собою панянок. Мої красиві дівчата)) все таки, як не крути, головне - це любов до себе, а все інше додасться! У мене були різні етапи в житті та відносинах, але коли я любила і приймала себе, (навіть у вазі 70 кг) відбою від шанувальників не було. це правда)) І тільки тепер я розумію фразу «спробуй прийняти себе і побачиш, що станеться», - написала вона.
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Тааак) меня смотрят в основном девочки , поэтому такие фото допускаются короче ... нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень ) так приятно получать множество советов буквально за пару минут , как побыстрее привести себя в форму . Я все читаю и мотаю на ус вообщем , мои красивые девочки )) все таки как ни крути , залог успела -это любовь к себе , а все остальное приложится ! У меня были разные этапы в жизни отношениях , но когда я любила и принимала себя ,( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было это правда )) И только теперь в понимаю фразу « попробуй принять себя и увидишь , что произойдёт »
У коментарях фани захоплено обговорювали сексуальні форми Даші:
«Дуже сексуально», «Яка фігура, бомба», «Нереальна», «Вау, шикарно», «Вогонь», - пишуть в Мережі.
Нагадаємо, в п'ятницю, 22 травня, відбувся фінал десятого сезону шоу Холостяк. В ході заключного випуску проекту головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив кільце Даші.
У свою чергу, з другою фіналісткою, телеведучою і власницею модельного агентства Даною Оханською холостяк вирішив попрощатися. Напередодні Дана висловилася про фінал на своїй сторінці в Instagram.