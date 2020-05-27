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Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото
Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото

Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото

Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото
11:52 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новини шоу бізнесу:Переможниця десятого сезону романтичного реаліті Холостяк, гімнастка Даша Ульянова поділилася з&nbsp;фанами пікантним знімком.

Дівчина опублікувала в Instagram сексуальне фото, зроблене під час фотосесії в Києві, на якому продемонструвала апетитні форми. На знімку Ульянова позує в чорних стрінгах і гольфі, який оголює її груди.

У підписі до відвертого кадру переможниця Холостяка розповіла про важливість любові до себе:

«Мене дивляться в основному дівчини, тому такі фото допускаються. Коротше... нас ціла армія вічно худнучих і вічно незадоволених собою панянок. Мої красиві дівчата)) все таки, як не крути, головне - це любов до себе, а все інше додасться! У мене були різні етапи в житті та відносинах, але коли я любила і приймала себе, (навіть у вазі 70 кг) відбою від шанувальників не було. це правда)) І тільки тепер я розумію фразу «спробуй прийняти себе і побачиш, що станеться», - написала вона.

 
 
 
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Тааак) меня смотрят в основном девочки , поэтому такие фото допускаются короче ... нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень ) так приятно получать множество советов буквально за пару минут , как побыстрее привести себя в форму . Я все читаю и мотаю на ус вообщем , мои красивые девочки )) все таки как ни крути , залог успела -это любовь к себе , а все остальное приложится ! У меня были разные этапы в жизни отношениях , но когда я любила и принимала себя ,( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было это правда )) И только теперь в понимаю фразу « попробуй принять себя и увидишь , что произойдёт »

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

У коментарях фани захоплено обговорювали сексуальні форми Даші:

«Дуже сексуально», «Яка фігура, бомба», «Нереальна», «Вау, шикарно», «Вогонь», - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 травня, відбувся фінал десятого сезону шоу Холостяк. В ході заключного випуску проекту головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив кільце Даші.

У свою чергу, з другою фіналісткою, телеведучою і власницею модельного агентства Даною Оханською холостяк вирішив попрощатися. Напередодні Дана висловилася про фінал на своїй сторінці в Instagram.

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Фото, Холостяк 10, Даша Ульянова.
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