Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото

Новини шоу бізнесу:Переможниця десятого сезону романтичного реаліті Холостяк, гімнастка Даша Ульянова поділилася з фанами пікантним знімком.

Дівчина опублікувала в Instagram сексуальне фото, зроблене під час фотосесії в Києві, на якому продемонструвала апетитні форми. На знімку Ульянова позує в чорних стрінгах і гольфі, який оголює її груди.

У підписі до відвертого кадру переможниця Холостяка розповіла про важливість любові до себе:

«Мене дивляться в основному дівчини, тому такі фото допускаються. Коротше... нас ціла армія вічно худнучих і вічно незадоволених собою панянок. Мої красиві дівчата)) все таки, як не крути, головне - це любов до себе, а все інше додасться! У мене були різні етапи в житті та відносинах, але коли я любила і приймала себе, (навіть у вазі 70 кг) відбою від шанувальників не було. це правда)) І тільки тепер я розумію фразу «спробуй прийняти себе і побачиш, що станеться», - написала вона.

У коментарях фани захоплено обговорювали сексуальні форми Даші:

«Дуже сексуально», «Яка фігура, бомба», «Нереальна», «Вау, шикарно», «Вогонь», - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 травня, відбувся фінал десятого сезону шоу Холостяк. В ході заключного випуску проекту головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив кільце Даші.

У свою чергу, з другою фіналісткою, телеведучою і власницею модельного агентства Даною Оханською холостяк вирішив попрощатися. Напередодні Дана висловилася про фінал на своїй сторінці в Instagram.