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Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід

Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід
11:52 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Йорданська королева Ранія завжди вирізнялась серед інших монархів своєю любов'ю до вишитих речей.

У гардеробі Її Величності – десятки суконь із розкішними орнаментами. Одну з них Ранія одягнула днями, чим підкорила прихильників у всьому світі.

Щороку 25 травня в Йорданії святкують День незалежності. Першим правителем держави у 1846 році став Адбалла ібн Хусейн, а згодом його справу продовжив син Абдалла ІІ та його чарівна дружина Ранія. Королівське подружжя вирішило дотриматись традицій навіть в час пандемії, однак все ж змінити класичну церемонію їм довелось. 

 Через карантин монархи обмежили кількість присутніх на території Рагаданского палацу. Привітати йорданців з Днем незалежності вийшов король з королевою, їхній син, глава суду та військового штабу. Подію транслювали на всіх місцевих телеканалах. Та, звісно ж, найбільше глядачам урочистостей запам'ятався вихід Ранії.

Для особливої події Її Величність обрала білосніжну сукню із синьо-фіолетовою вишивкою. Розкішне вбрання Ранія придбала у йорданського дизайнера Dar Noora, який розробляє оригінальні геометричні орнаменти для кожного виробу. Образ королева доповнила туфлями-човниками від Gianvito Rossi та клатчем. 

Привернули увагу ЗМІ і прикраси, які королева Йорданії підібрала до вбрання. Її Величність красувалась у сережках-змійках з діамантами та кольє із золотими трикутниками, яке розробили ювеліри Stone Fine Jewelry.

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Рания, Королева Йорданії, Вишитий одяг.
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