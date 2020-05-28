Принц Гаррі знову звернувся до свого батька за грошима

Новини шоу бізнесу:Британський принц Гаррі, який зараз живе у США зі своєю дружиною Меган Маркл та сином Арчі, ймовірно, вже вдруге попросив про фінансову допомогу у батька.

Вперше така сума складала 2,5 мільйона доларів, але про яку суму йдеться зараз – невідомо.

Як повідомляють у The Times Hub, Меган Маркл та принц Гаррі сподівались, що вони завжди будуть забезпечені коштами від податків платників, але коли Єлизавета II погодилась позбавити пару королівських обов'язків, то разом з цим і йшлось про відмову від податків британців у Сполученому Королівстві.

Після переїзду у США з Канади становище принца Гаррі та Меган Маркл виявилось нестабільним, тому принц Гаррі попросив вдруге свого батька допомогти з грошима. Відомо, що кілька місяців тому принц Чарльз вже виділив фінансову допомогу у вигляді 2,5 мільйона доларів на оплату їхньої охорони, але у всьому іншому вони повинні були запезпечувати себе самі. Принц Гаррі ще продав у США свої ексклюзивні рушниці ручної роботи за 180 тисяч доларів, але і цього не вистачає для забезпечення сім'ї.

Вони очікували, що платники податків продовжать платити за них. Але килим досить швидко витягнули у них з-під ніг, тож тепер вони змушені шукати допомоги у принца Чарльза. Можливо, тепер завдяки цьому вони зможуть почати погашати борг перед королевою та іншими спадкоємцям трону, який був покритий за рахунок вартості будівельних робіт, – повідомив інсайдер видання.

Варто нагадати, що йдеться про ремонт у Фрогмор-хауз, який герцоги Сассекські робили після народження сина. На ремонт подружжя тоді пішло 3 мільйони доларів, які вони взяли у кредит в британській скарбниці. Вони домовились з королевою, що будуть віддавати ці кошти протягом наступних 11 років.