Схудла Настя Каменських в бюстгальтері з ланцюгами завела мережу

Українська співачка Настя Каменських відрізняється гарячою екзотичною зовнішністю. Смаглява шкіра співачки і темні кучері роблять її схожою на латиноамериканську красуню.
Ось і на новому фото, яке співачка виклала в Instagram, вона полонила шанувальників гарячим образом.
На знімку Настя позує в чорних штанях і чорному топі-бюстьє з малюнком з ланцюгів. Свої пишні кучерики Настя розпустила.
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Me gustaría que empezaran el nuevo día aprendiendo a quererse a ustedes mismosEs que la persona será capaz de amar el mundo a su alrededor, solo después de encontrar el amor hacia sí misma. ⠀ Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя
Шанувальники прийшли в захват від пікантного образу артистки.
"Шикарна!", "Настуся, ви дуже схудли!", "Ви чудово виглядаєте", - похвалили її в коментарях.