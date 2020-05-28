Схудла Настя Каменських в бюстгальтері з ланцюгами завела мережу

Новини шоу бізнесу:На знімку Настя позує в чорних штанях і чорному топі-бюстьє з малюнком з ланцюгів. Свої пишні кучерики Настя розпустила.

Українська співачка Настя Каменських відрізняється гарячою екзотичною зовнішністю. Смаглява шкіра співачки і темні кучері роблять її схожою на латиноамериканську красуню.

Ось і на новому фото, яке співачка виклала в Instagram, вона полонила шанувальників гарячим образом.

На знімку Настя позує в чорних штанях і чорному топі-бюстьє з малюнком з ланцюгів. Свої пишні кучерики Настя розпустила.

Шанувальники прийшли в захват від пікантного образу артистки.

"Шикарна!", "Настуся, ви дуже схудли!", "Ви чудово виглядаєте", - похвалили її в коментарях.