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Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки
Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки

Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки

Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки
12:44 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Суперечки зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта щодо виховання дітей нарешті вгамувались.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Піта Шайло відсвяткувала 27 травня своє 14-річчя. За повідомленням видання Entertainment Tonight заради святкування дня народження своєї доньки колишнє подружжя примирилося та спокійно розмовляло.

Шайло близька обом її батькам. Усі діти з нетерпінням чекали дня народження та його святкування. Бред так пишається Шайло і тим, ким вона стала. Йому подобається, що вона завжди залишається вірною собі і так добре ставиться до своїх братів і сестер,  – зазначив інсайдер виданню.

Стосунки Анжеліни та Бреда покращилися не лише завдяки дню народженню їхньої доньки. Раніше ЗМІ заявляли, що зіркові батьки хочуть віддати нащадків на навчання у звичайну американську школу. 

Ймовірно, після закінчення карантину Анджеліна Джолі та Бред Пітт будуть обирати школу для дітей. Колишнє подружжя поки що дивує громадськість тим, що спокійно приймає спільні рішення, адже дуже довгий період між ними були суцільні чвари та непорозуміння.

Діти експодружжя зараз живуть з матір’ю, однак актор може відвідувати їх згідно зі складеним розкладом. Чоловік живе неподалік від особняка Джолі, тож діти мають змогу самостійно приходити до батька в гості.

"На подив багатьох їхніх найближчих друзів, їхнє спілкування надзвичайно покращилося, і вони обидвоє присвячені спільному вихованню. Їхні діти мають графік опіки над ними батьком, і це створило позитивні зміни для всієї родини. Графік полегшив планування з яким Бред та Анджеліна стикалися в минулому. Зараз діти проводять час з батьками та дуже цьому раді", – заявив інсайдер.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт.
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