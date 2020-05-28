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Ані Лорак викликала ажіотаж у мережі новим відео

Ані Лорак викликала ажіотаж у мережі новим відео
13:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Вже завтра відбудеться прем'єра композиції "Твоей любимой".

Українська співачка Ані Лорак, зараз працює і живе в Росії, анонсувала прем'єру пісні.

У своєму Instagram артистка поділилася коротким тизером нового треку.

Вже завтра відбудеться прем'єра композиції "Твоей любимой". На прев'ю до треку Лорак позує, лежачи на дивані, в яскравому червоному плащі і з розпущеним волоссям.

У шанувальників співачки ця новина викликала справжній шквал емоцій. Артистку засипали радісними коментарями.

"Ураааааааааааа. Нарешті наш карантин стане веселіше і наповниться хорошою музикою", "Які чудові новини", "Очманіти!! Ось це сюрприз!", "Нарештііі! Як довго ми цього чекали", - засипали співачку коментарями.

ЗАВТРА починається нова історія... Довгоочікувана прем'єра мого нового синглу #ТвоейЛюбимой. Опівночі трек відкриється на всіх цифрових майданчиках. 29 травня о 17:00 зустрічаємось у прямому ефірі.

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Ани Лорак.
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