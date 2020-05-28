Ірина Шейк знялася в "невидимій" білизні

На кадрах, автором яких виступив приятель Шейк, англійський фотограф Рован Пепіер, вона продемонструвала свою струнку фігуру в нижній білизні.
Зокрема, 34-річна модель позувала в прозорому комплекті білизни з нової колекції Invisible Touch.
Один зі знімків Шейк розмістила на своїй сторінці в Instagram.
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@intimissimiofficial launches the Sveva Bra #InvisibleBra #TulleBalconette #Intimissimi @rowanpapier
Intimissimi також показав рекламне відео з Шейк в головній ролі.
Нагадаємо, напередодні Ірина Шейк піддалася жорсткій критиці в Мережі за публікацію знімка, на якому зображена з книгою про президента РФ Володимира Путіна.