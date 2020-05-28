Ірина Шейк знялася в "невидимій" білизні

Новини шоу бізнесу:Відома модель Ірина Шейк представила рекламні кадри з нової сексуальної фотосесії, зробленої для італійської марки Intimissimi.

На кадрах, автором яких виступив приятель Шейк, англійський фотограф Рован Пепіер, вона продемонструвала свою струнку фігуру в нижній білизні.

Зокрема, 34-річна модель позувала в прозорому комплекті білизни з нової колекції Invisible Touch.

Один зі знімків Шейк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Intimissimi також показав рекламне відео з Шейк в головній ролі.

Нагадаємо, напередодні Ірина Шейк піддалася жорсткій критиці в Мережі за публікацію знімка, на якому зображена з книгою про президента РФ Володимира Путіна.