Вагітна Кеті Перрі показала величезний животик

Популярна співачка Кеті Перрі ось-ось стане мамою. Артистка поділилася з шанувальниками черговим селфі на останніх місяцях вагітності.
Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото Кеті позує у весь зріст. На ній блискуче сріблясте плаття вільного крою. Свій образ знаменитість доповнила масивними сережками і блискучими босоніжками.
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Welp. Today’s #SpaceLaunchLive was BUMPED due to weather, but what’s two days when @spacex has been waiting for 18 years... Let’s pray it’s in the cards for Saturday! Set your alarm for the 3:22pm EDT launch, and don’t miss the pregame with me on @Discovery and @ScienceChannel for a historical moment in space travel
Шанувальники усипали артистку компліментами:
"Ти виглядаєш чудово";
"Вагітність ще ніколи не виглядала так добре";
"Ти виглядаєш прекрасно, я бачу твоє сяйво за милю", - написали фоловери.
Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум незабаром стануть батьками. Вони чекають дівчинку.