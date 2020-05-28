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Вагітна Кеті Перрі показала величезний животик

Вагітна Кеті Перрі показала величезний животик
17:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Артистка чекає дитину від Орландо Блума.

Популярна співачка Кеті Перрі ось-ось стане мамою. Артистка поділилася з шанувальниками черговим селфі на останніх місяцях вагітності.

Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Кеті позує у весь зріст. На ній блискуче сріблясте плаття вільного крою. Свій образ знаменитість доповнила масивними сережками і блискучими босоніжками.

Шанувальники усипали артистку компліментами:

"Ти виглядаєш чудово";

"Вагітність ще ніколи не виглядала так добре";

"Ти виглядаєш прекрасно, я бачу твоє сяйво за милю", - написали фоловери.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум незабаром стануть батьками. Вони чекають дівчинку.

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Все по темі:

Кэти Перри, Животик, Вагітна.
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