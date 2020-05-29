Сєдокова нарвалася на критику в соцмережі через фото

Новини шоу бізнесу:Деякі шанувальники зірки припустили, що вона чекає на четверту дитину.

Українська співачка, екс-учасниця гурту "Віа-Гра" Анна Сєдокова показала нове фото в купальнику, яке викликало неоднозначну реакцію у її підписників у соцмережі.

Знімок вона розмістила на сторінці в Instagram.

"Ви нічого не бачили. Так?", - вона підписала фото. На ньому Сєдокова позує в чорному купальнику і такого ж кольору окулярах в домашній обстановці.

Далеко не всім коментаторам зірки знімок припав до смаку.

"Крім розповнілої жінки нічого більше і не бачили", "Живіт?", "Як вагітна", "Ух ти, поповнення?", "Гармата", "Так нічого і не видно", "Пузіко", "А що мають?", - йде мова в коментарі під публікацією. Зазначимо, 37-річна Сєдокова є матір'ю трьох дітей.