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Зірка Marvel Том Голланд закрутив роман з маловідомою акторкою

Зірка Marvel Том Голланд закрутив роман з маловідомою акторкою
14:53 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Голлівудський актор Том Голланд, який зіграв Людину-павука у фільмах Marvel, почав нові стосунки. 23-річний ловелас закрутив роман з маловідомою колегою Надею.

Ексклюзивну інформацію надали інсайдери видання The Daily Mail. За їхніми словами, Том Голланд почав зустрічатись з дівчиною на карантині та вже майже 3 місяці живе з нею у своєму маєтку в Лондоні. Актор вже познайомив батьків із новою дівчиною. 

"Том і Надя почали зустрічатись, коли було оголошено про пандемію. Вони обидвоє були заблоковані у Лондоні, тому вирішили провести самоізоляцію разом. Том одразу розповів друзям та родині, що перебуває в стосунках і живе з дівчиною, що тільки зміцнило їхній роман", – розповів інсайдер. 

Обраницею зірки Marvel стала акторка Надя Паркс. Вона ще маловідома у Голлівуді, тому західні ЗМІ повідомляють тільки те, що дівчина знімалась у серіалах Доктор Хто" і "Іспанська принцеса". Чи має вона слов'янське коріння – достеменно невідомо. 

Після початку стосунків з Томом Голландом красуня зробила свій інстаграм-блог приватним. Тому тільки її найближчі друзі можуть бачити карантинні фото пари.

Що відомо про особисте життя Тома Голланда

Том Голланд є висхідною зіркою Голлівуду. У свої 24 він вже встиг зіграти в успішних фільмах Marvel, де перевтілився у Людину-павука. Окрім цього, Том Голланд постав в епізодичних ролях у кінострічках "Як я тепер кохаю", Лок", "Віддалена місцевість", "Моменти" та ін.

Та не тільки стрімка кар'єра привертає увагу західних ЗМІ до талановитого хлопця. Не менш цікавим є особисте життя актора. Том Голланд упродовж року зустрічався з подругою дитинства Олівією Болтон. Однак побудувати міцні стосунки парі не вдалось, тому актор залишився з дівчиною друзями. Подейкували, що Том Голланд мав роман зі співачкою Зендеєю, проте і ці стосунки були недовготривалими. 

Наразі представники Тома Голланда не коментують чуток про його нові стосунки з Надею Паркс. 

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Роман, Зірка Marvel, Том Голланд.
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