Помер актор Ентоні Джеймс

Новини шоу бізнесу:Американський актор Ентоні Джеймс помер у 77-річному віці від раку.

Джеймс, найбільш відомий своїми роботами у фільмах Задушливою південною ніччю і Непрощений, помер 26 травня в Массачусетсі, повідомляє Variety.

Ентоні Джеймс, який при народженні отримав ім'я Джиммі Ентоні, поміняв ім'я та прізвище місцями, виявивши, що вже є актор з його ім'ям.

Його кар'єра в кінематографі тривала п'ять десятиліть. Покинувши акторську майстерність, в останні роки Джеймс займався письменництвом і живописом.

Джеймс став відомий після ролі Ральфа у фільмі Задушливою південною ніччю 1967 року, що отримав Оскар в номінації Найкращий фільм. Через його зовнішній вигляд, який IMDb описує як «високого і довготелесого, з грубим, плямистим обличчям, худорлявим, стрункою статурою, жирним темним волоссям і надзвичайно різкою, інтенсивною присутністю на екрані», Джеймса часто знімали в злодійських ролях.