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П'ятниця, 29.05.2020
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Гуморист Максим Галкін висміяв Путіна і самоізоляцію (Відео)

Гуморист Максим Галкін висміяв Путіна і самоізоляцію (Відео)
16:26 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Галкін розіграв робочу зустріч Собяніна і Путіна.

Російський гуморист Максим Галкін висміяв мера Москви Сергія Собяніна і президента Росії Володимира Путіна.

Відео опубліковане на каналі Галкіна в YouTube.

Галкін розіграв робочу зустріч Собяніна і Путіна, під час якої мер Москви пропонує жорсткі карантинні заходи, а президент Росії їх оцінює і вносить корективи.

«Зараз головне для громадян - отримати можливість вийти у сквери, парки і так далі», - нібито говорить Собянін. «Почекайте, а куди саме «і так далі»»? - уточнює Путін. «На площі, наприклад», - відповідає мер. «А ось на площі, Сергій Семенович, як раз не треба», - нібито говорить президент РФ.

Також Галкін в ролі Собяніна повідомив Путіну, що тепер, в умовах карантину, для москвичів «допускається рух по колу один за одним на відстані півтора метра строго за орнаментом плитки». Крім того, москвичам нібито дозволено «повіситися в парках», для того, щоб «розтягти залежаний хребет, грижі і різного роду протрузії».

Ну, і все це зробили, щоб москвичі могли «дихати свіжим повітрям». Правда, після правок Путіна залишилося «дихати вільно... через день». «Так, ми перекриваємо іноді кисень деяким, але не масам ще поки», - підкреслив Галкін в ролі Путіна.

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Все по темі:

Путин, Максим Галкин, Самоізоляція, Гуморист, Висміяв.
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