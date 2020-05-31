Тарас Тополя і Alyosha розсекретили стать майбутньої дитини

Новини шоу бізнесу:Зіркове подружжя музикантів Тараса Тополі та Alyosha очікують на появу третьої дитини.

Артисти виховують двох синів, а тепер зізналися, що у них буде донечка.

Наприкінці квітня стало відомо, що популярна українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) втретє вагітна. Разом із своїм чоловіком, лідером відомого гурту "Антитіла" Тарасом Тополею вони очікують на поповнення в сім'ї. У відвертому інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" пара розсекретила стать майбутньої дитини.

Тарас Тополя та Alyosha стануть батьками дівчинки

Відомо, що музиканти втретє стануть батьками влітку. У програмі "Світське життя" подружжя вирішило в оригінальний спосіб повідомити стать дитини.

Разом із Катею Осадчою вони разом із двома синами прогуляюватися тюльпановим полем у Києві. Коли телеведуча запитала їх про стать дитини, вони луснули величезну кульку помаранчевого кольору. Вона була наповнена рожевим конфеті, отож у Тараса та Олени скоро народиться дівчинка.

Яке ім'я обрали для доньки?

Зіркова матуся каже, що у іменах її синів (Роман і Марко) є літери м, р, а. Вона б хотіла, щоб і ім'я дівчинки містило ці літери. Спершу вона запропонувала назвати дівчинку Марією, а пізніше – Аллою. Проте Тарасу ім'я Алла не подобається. Наразі пара роздумує над ім'я для своєї маленької принцеси.