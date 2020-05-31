Стало відомо, як Граймс та Ілон Маск називають маленького сина

Новини шоу бізнесу:Подруга Ілона Маска розкрила зменшувально-пестливе ім'я сина, який народився на початку травня.

Шанувальників Граймс і Ілона Маска все ще займає питання, як вони називають сина, якому дали більш ніж незвичайне ім'я X Æ A-12. Стало відомо, що вдома його звуть набагато простіше, ніж це записано в свідоцтві про його народження.

В інтерв'ю виданню Bloomberg ексцентрична канадська співачка розповіла, що вдома вони з Ілоном звуть сина Маленький Ікс. Крім того, парі довелося трохи змінити написання імені, бо влада Каліфорнії не могла зареєструвати новонародженого згідно з правилами реєстрації імен. Арабську цифру 12 в імені Ілон Маск і Граймс замінили на римські цифри.

Нагадаємо, співачка Граймс, яка також називає себе художницею, готуючись до відкриття онлайн-виставки, виставила на аукціон частину своєї душі, яку можна купити прямо зараз.