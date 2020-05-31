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У небожа бельгійського короля виявили коронавірус після вечірки в Іспанії
У небожа бельгійського короля виявили коронавірус після вечірки в Іспанії

У небожа бельгійського короля виявили коронавірус після вечірки в Іспанії

У небожа бельгійського короля виявили коронавірус після вечірки в Іспанії
12:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У молодшого сина принцеси Астрід, сестри Короля Бельгії Філіпа з’явилися симптоми застуди після відвідування вечірки в Іспанії, пізніше тест підтвердив наявність COVID-19. Ця інформація була офіційно підтверджена у Королівському Палаці.

Про це у неділю повідомляє бельгійське видання VRT.

«Принц Йоахім (Joachim) був в Іспанії на зібранні. Поки незрозуміло, скільки людей були на цьому зібранні, і чи суперечить його проведення забороні на зібрання, яка введена в Іспанії для стримування епідемії коронавірусу. Новина про те, що тест Принца Йоахіма на коронавірус виявився позитивним, підтверджена у Королівському Палаці», - йдеться у повідомленні.

Бельгійське видання посилається на повідомлення іспанської преси, за якими Принц Йоахім відвідав приватну вечірку у іспанському місті Кордоба (Cordoba) на півдні країни. Спочатку від дістався літаком з Брюсселя до Мадрида, а після здійснив подорож до Кордоби швидкісним потягом. Повідомляється, що вже протягом кількох років бельгійський Принц підтримує стосунки з іспанською жінкою.

За повідомленнями іспанської газети ‘El Confidencial’, на яку посилається бельгійське видання, у «зібранні» могли брати участь до 27 людей, хоча в рамках обмежень, що введені в Іспанії у зв’язку із сплеском коронавірусу, заборонені приватні зібрання у кількості більше 15 осіб. При цьому робиться припущення, що на самому зібранні були присутні не більше 12 людей, а цифра 27 стосується загальної кількості контактів, які бельгійський принц мав з людьми під час перебування в Іспанії.

Перші симптоми хвороби були виявлені у Принці Йоахіма минулої середи. У четвер йому були зроблені тести на коронавірус, і в четвер був отриманий позитивний результат. Королівський Палац підтвердив, що Принц відбув до Іспанії 24 травня, і долучився до зібрання «друзів і знайомих» 26 травня. При цьому зазначається, що він відвідував Іспанію із професійною метою для проходження стажування в одній з компаній.

Зараз Принці Йоахім знаходиться на карантині в Іспанії. До поїздки в цю країну він протягом двох місяців проживав у резиденції батьків у брюссельському районі Laken. Як зазначає VRT, у цій ситуації дуже ймовірно, що Принцеса Астрід та Принц Лоренс, батьки Йоахіма, також пройдуть тестування на COVID-19.

Станом на ранок 31 травня у світі зареєстрували 6 161 485 випадків коронавірусу, зокрема 371 016 людей загинуло і 2 738 333 осіб одужали.

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Все по темі:

Принц Йоахим, Іспанія, Коронавірус, Вечірка, Небож, Король Бельгії.
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