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У Нью-Йорку помер знаменитий художник Крісто

У Нью-Йорку помер знаменитий художник Крісто
04:00 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Крісто народився в болгарському Габрово в 1935 році.

Всесвітньо відомий американський художник болгарського походження Крісто (Христо Явашев) помер у віці 84 років в своїй квартирі в Нью-Йорку. Про це в неділю, 31 травня, повідомили його співробітники, передає DW.

Крісто народився в болгарському Габрово в 1935 році і прославився своїми інсталяціями та роботами в техніці ампакетажа.

Він разом зі своєю дружиною Жан-Клод працював з упаковкою, а також загортав у неї будівлі і об'єкти. Його фірмовим знаком були блискучі кольорові тканини, якими він обтягав будови.

Одна з найзнаменитіших робіт Крісто і його дружини - будівля Рейхстагу, загорнута в 1995 році в 100 тисяч квадратних метрів тканини. Щоб отримати на це дозвіл, художникам знадобилося близько 20 років.

Інші відомі проекти пари: ворота, встановлені в центральному парку Нью-Йорка, гігантські парасольки в Японії і Каліфорнії, дерева в Швейцарії.

Його останньою роботою повинна була стати упакована Тріумфальна арка в Парижі. Її планували обернути в 25 тисяч квадратних метрів тканини сріблясто-блакитного кольору.

Інсталяція була запланована на осінь цього року, але через епідемію коронавірусу проект відклали до 2021 року. В офісі художника заявили, що, незважаючи на його смерть, задумка буде реалізована.

 
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Нью-Йорк, Художник, Христо Явашев, Крісто.
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