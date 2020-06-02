В червоному тюрбані: Джамала показала новий образ

Новини шоу бізнесу:Артистка зробила селфі в незвичайному головному уборі.

Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016" порадувала шанувальників новими фото.

Знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Джамала відображена крупним планом. Родзинкою її образу став червоний шовковий тюрбан, який вона одягла на розпущене волосся.

Одягнена співачка в темний светр (або плаття, на фото не видно) з яскравим принтом в стилі стріт-арт. Вона доповнила свій образ масивними сережками.

"Дуже красива", - поспішили відзначити фоловери.

Нагадаємо, нещодавно Джамала показала шанувальникам свою колекцію вишиванок.