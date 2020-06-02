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Вівторок, 02.06.2020
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В червоному тюрбані: Джамала показала новий образ

В червоному тюрбані: Джамала показала новий образ
10:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Артистка зробила селфі в незвичайному головному уборі.

Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016" порадувала шанувальників новими фото.

Знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Джамала відображена крупним планом. Родзинкою її образу став червоний шовковий тюрбан, який вона одягла на розпущене волосся.

 
 
 
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Много новых музыкальный релизов поставлены на паузу, а кто-то наоборот, как big stars Dua Lipa и Lady Gaga, выпускают альбомы. У Robison Murphy вышел сингл, даже Disclosure, которые вроде ушли насовсем, выпустили один трек. И наши! @dakhabrakha выпустили альбом, @koloah и @o_officialpage - EP! Круто! ⠀ Карантин/изоляция/пандемия — время для того, чтобы люди как раз все расслышали? Может, наоборот, все слушают музыку, но не наслаждаются ее по-настоящему? Мне кажется, сложно наслаждаться одному :( Обязательно нужен обмен. Вышел супер трек - давай его срочно на диско! Танцевать и закатывать глаза на танцполе. Вышел альбом — найти любимую песню, заслушать до дыр, подпевать, а потом на живом концерте кричать громче, чем артист на сцене Мне кажется, так должно быть. Музыка может радовать нас самих, погружать в воспоминания, вдохновлять, учить, но даже тут нужен обмен энергией и, конечно, живые люди. Нужны такие, как ты! Единомышленники, которые на предложенную тобой песню/альбом/видео скажут: Да, заценил!/Не, не то, и т.д. ⠀ Желательно все же вживую! Признаюсь, на карантине мало слушала нового, мне было сложно. ⠀ Листай карусель, там моя пятерка, которую я могу слушать на репите. Даже необязательно именно эти альбомы, а и другую музыку этих исполнителей.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Одягнена співачка в темний светр (або плаття, на фото не видно) з яскравим принтом в стилі стріт-арт. Вона доповнила свій образ масивними сережками.

"Дуже красива", - поспішили відзначити фоловери.

Нагадаємо, нещодавно Джамала показала шанувальникам свою колекцію вишиванок.

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Образ, Джамала, Тюрбан.
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