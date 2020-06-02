Дженніфер Еністон виставить на продаж фото, на якому вона повністю оголена

Новини шоу бізнесу:Актриса таким чином вирішила допомогти в боротьбі з коронавірусом.

Відома голлівудська актриса Дженніфер Еністон вирішила виставити на продаж фотографію 25-річної давнини, на якій вона повністю оголена.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

51-річна Еністон розповіла, що всі виручені кошти від чорно-білого знімка 1995 року підуть на боротьбу з пандемією коронавірусу.

«Мій дорогий друг Марк Селігер об'єднався з Radvocacy і Christiesinc, щоб продати 25 його портретів - в тому числі і мій - для боротьби з COVID-19. 100% виручки від цього портрета надійде в NAFClinics, організацію, яка забезпечує безкоштовне тестування на коронавірус і догляд за медичними службами по всій країні. Ще раз спасибі Марку за те, що дозволив мені бути частиною цього», - написала Дженніфер.

Як зазначила актриса, автором фото став відомий фотограф Марк Селігер.