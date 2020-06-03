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Наречена Віктора Павліка відкрила особливі деталі їхніх стосунків

Наречена Віктора Павліка відкрила особливі деталі їхніх стосунків
09:50 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Український співак Віктор Павлік вже у серпні 2020 року обміняється обітницями зі своєю молодою обраницею Катериною Реп'яховою.

А поки пара залюбки відкриває все нові деталі свого роману, привертаючи увагу ЗМІ та громадськості.

Так, 2 червня Катерина Реп'яхова на інстаграм-сторінці вирішила відкрити прихильникам цікаві деталі про будні з Віктором Павліком. Зокрема, вона зізналась, що часто обмінюється з коханими вульгарними жартами, які б інші могли не зрозуміти. 

Ми з Віктором Павліком досить вульгарні люди. Навряд чи хтось це зрозуміє, але жарти у нас ще ті, – зазначила вона. 

Катерина Реп'яхова також розповіла, що карантин не повпливав на її стосунки, адже і до пандемії вона весь свій час проводила з коханим. Тому, якщо інші люди скаржаться на кризу у стосунках, то сварки у цій зіркові парі виникають тільки через покупки одягу та взуття для модниці. Навіть на весіллі у Катерини буде дві сукні, на що досить різко відреагував Віктор Павлік.

"Він завжди свариться, коли я купую нові речі. Особливо ця проблема була на початку наших стосунків… Але зараз він вже не реагує так гостро, хоча частенько я від нього ховаю нові речі і непомітно пізніше одягаю. Потім кажу: "Так це ж старе, ти забув", – додала Катерина Реп'яхова.

Не приховувала дівчина і фінансової сторони стосунків. За словами Катерини, її чоловік швидко рахує, однак всі питання щодо витрат вирішує саме вона. Віктор Павлік може навіть не знати своїх доходів за місяць, бо йому це зовсім не цікаво.

Гармонія у пари і в розділенні рутинних обов'язків, оскільки правил, як таких, немає. Віктор Павлік сам пере всі свої речі та недовіряє їх коханій, а все решта вони роблять, коли є на це час і настрій.

Що відомо про роман Віктора Павліка

Вперше про нову обраницю 54-річного Віктора Павліка стало відомо у червні 2019 року. Катерина Реп'яхова Катерина Реп'яхова: усе про загадкову дівчину Віктора Павліка – фото – концертний директор артиста, тому їхня спільна поява на концертах не викликала жодних підозр у ЗМІ.

Згодом співак заявив, що розлучився з дружиною Ларисою Лариса не зробила нічого для власного щастя, – кохана Павліка грубо відповіла його ексдружині , з якою був у шлюбі 25 років, та майже 2 роки будує стосунки з новою пасією. У Віктора Павліка є троє дітей, які налагодили спілкування з Катериною Реп'яховою. Тільки молодший син Павло відмовляється приймати рішення зіркового батька.

Наразі пара активно готується до весілля. Через карантин церемонію Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова Віктор Павлік і його молода наречена перенесли весілля через карантин в Україні перенесли на 12 серпня.

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Виктор Павлик, Стосунки, Подробиці, Катерина Репяхова.
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