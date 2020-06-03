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Макс Михайлюк висловився про скандальний фінал Холостяк 10

Макс Михайлюк висловився про скандальний фінал Холостяк 10
11:12 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Головний герой десятого сезону романтичного реаліті Холостяк, пілот Макс Михайлюк прокоментував скандальний фінал проекту.

На своїй сторінці в Instagram холостяк вибачився перед глядачами за те, що не виправдав очікувань.

«Я не інстаграмна особистість, якщо чесно, мені ніколи не було цікаво виносити сміття з хати, брати участь в плітках і когось обговорювати. Я щиро хотів залишити все, як є і жити далі. Але відчуваю, що у мене з'явився певний борг перед вами, перед тією аудиторією, яка дивилася весь сезон, переживала, підбадьорювала, писала хороші, добрі слова. Ще раз хочу сказати Вам величезне спасибі. Вибачте, якщо не виправдав чиїхось очікувань, не вибрав вподобану Вам учасницю, щось зробив чи не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення і дії», - написав він.

Михайлюк додав, що не хотів хайпу:

«Чесно, я не хочу цього хайпу, як хочуть його інші. І як бачите, не все так погано у всіх) Я б навіть сказав, дуже добре. Хочу звернутися до людей, які зі мною від початку і до кінця, до людей, які вміють слухати і чути, розуміти і не будують здогадок, які не перекручують інформацію, не тримають зла за те, що я робив, як вважав за потрібне. Раніше у мене було всього 800 фоловерів - моїх друзів і знайомих. І в мить, Вас стало більше 200К, таких всіх різних, з власними інтересами, долями, життєвими цілями. Я вдячний всім, хто проживає своє життя і не обговорює моє. Хто зі мною, не дивлячись на мій вибір і симпатії. Хочу сказати Вам величезне людське спасибі і побажати, щоб у Вас все було добре!», - додав холостяк.

Тим часом переможниця проекту, гімнастка Даша Ульянова опублікувала в Мережі нове фото, залишивши до нього провокаційний підпис:

«Плач і дивись», - написала дівчина.

Напередодні Даша також розмістила в Мережі серію сексуальних знімків.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 травня відбулося пост-шоу Холостяк 10, в ході якого з'ясувалося, що переможниця проекту і його головний герой так і не змогли побудувати відносини. Крім того, Даша Ульянова заявила, що Михайлюк через три тижні після закінчення шоу зізнався їй, що у нього був секс з однією з учасниць.

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Финал, Скандал, Холостяк 10, Макс Михайлюк.
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