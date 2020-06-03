52-річна американська актриса і фотомодель Памела Андерсон захопила мережу еротичним відео.
Короткий чорно-білий відеоролик, на якому вона сидить напівгола на стільці, широко розставивши ноги, актриса виставила на своїй сторінці в Instagram.
Крім того, Андерсон поділилася з шанувальниками фотографією, на якій вона позує з вогненно-червоним волоссям в панчохах і чорному боді.
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В коментарях шанувальники фотомоделі відзначили її сексуальність, попри вік.
«Все ще супер сексі», «Виглядаєш розкішно», «Красива жінка», - коментували під знімком.