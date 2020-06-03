Скачать
Середа, 03.06.2020
Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти
Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
10 старих речей, які знову будуть в моді цього літа
10 старих речей, які знову будуть в моді цього літа

Памела Андерсон захопила мережу еротичним відео

Памела Андерсон захопила мережу еротичним відео
12:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Крім того, Памела Андерсон поділилася з шанувальниками фотографією, на якій вона позує з вогненно-червоним волоссям в панчохах і чорному боді

52-річна американська актриса і фотомодель Памела Андерсон захопила мережу еротичним відео.

Короткий чорно-білий відеоролик, на якому вона сидить напівгола на стільці, широко розставивши ноги, актриса виставила на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, Андерсон поділилася з шанувальниками фотографією, на якій вона позує з вогненно-червоним волоссям в панчохах і чорному боді.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

@jasmindotcom

Допис, поширений Pamela Anderson (@pamelaanderson)

В коментарях шанувальники фотомоделі відзначили її сексуальність, попри вік.

«Все ще супер сексі», «Виглядаєш розкішно», «Красива жінка», - коментували під знімком.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Памела Андерсон, Мережа, Еротичне відео, Американська актриса і фотомодель.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Залишився тільки один хворий: Нова Зеландія майже перемогла коронавірус
02 Путін підписав наказ про використання ядерної зброї
03 Зірка "Гаррі Поттера" Девід Тьюліс зіграє в сіквелі "Аватара"
04 Протести у США: демонстранти напали на українську журналістку
05 6 райських куточків, де можна жити за копійки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Біологи показали найбільш глибоководного восьминога у світі
Біологи показали найбільш глибоководного восьминога у світі
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Емілія Кларк зачарувала мережу фотосесією для Harper’s Bazaar
Емілія Кларк зачарувала мережу фотосесією для Harper’s Bazaar
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся