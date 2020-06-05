У Росії помер актор Михайло Кокшенов

Новини шоу бізнесу:Відомий комедійний актор народний артист Росії Михайло Кокшенов помер у віці 83 років.

Про це повідомила РБК дружина актора Наталія Лепехіна.

«Помер, так, учора пізно ввечері, в лікарні», - сказала вдова Кокшенова.

У 2017 році Кокшенов переніс інсульт. У 2019 повідомляли, що у актора різко погіршилося самопочуття через низький тиск, але сам Кокшенов це заперечував.

За даними деяких медіа, актор помер після тривалого лікування в реабілітаційному центрі Підмосков'я.

Михайло Кокшенов зіграв понад 130 ролей у фільмах і серіалах, в основному комедійних. Найбільше Кокшенов відомий за ролями у фільмах «Женя, Женєчка і «Катюша», «Спортлото-82», «Найчарівніша і найпривабливіша», «Ширлі-мирлі», «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі». Працював він і в Україні, на Кіностудії ім. Довженка - знявся у фільмах «Дума про Ковпака» (1973-1976), «Дачна поїздка сержанта Цибулі» (1980).