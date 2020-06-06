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Голлівуд відновить зйомки 12 червня

Голлівуд відновить зйомки 12 червня
09:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Про це заявила влада штату Каліфорнія, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

Зйомки кіно- та телепроектів можуть бути відновлені в Каліфорнії вже 12 червня. 

Згідно із заявою Міністерства охорони здоров’я Каліфорнії, продюсерам знадобиться дозвіл місцевих органів охорони здоров’я, щоб знову приступити до зйомок.

Зйомки по всьому світу були припинені в середині березня, щоб стримати поширення пандемії.

Раніше на цьому тижні робоча група, що складається з представників найбільших голлівудських кіностудій і профспілок, запропонувала проводити велике тестування на коронавірус, щоденну перевірку симптомів і вжити інших заходів обережності, щоб актори і члени знімальних груп могли повернутися до роботи.

Нагадаємо, світові кінофестивалі в цьому році відбудуться онлайн.

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Калифорния, Голливуд, Відновлення, Зйомки, 12 червня.
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