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Переможниця "Холостяка" чесно розповіла, чи намагався повернути її Макс Михайлюк
Переможниця "Холостяка" чесно розповіла, чи намагався повернути її Макс Михайлюк

Переможниця "Холостяка" чесно розповіла, чи намагався повернути її Макс Михайлюк

Переможниця "Холостяка" чесно розповіла, чи намагався повернути її Макс Михайлюк
13:40 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Даша не змогла пробачити холостяку інтим з іншою учасницею.

Головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк та переможниця Даша Ульянова не змогли побудувати стосунки поза проектом. Причиною став секс пілота з іншою учасницею реаліті. Глядачі каналу СТБ впевнені, що чоловік спробує повернути дівчину, але Максим спроб возз'єднатися не робив.

Про це Даша відверто розповіла в інтерв'ю виданню "Факти". Дівчина зазначила, що не чекає від холостяка якихось грандіозних вчинків, оскільки вже "перехворіла".

"Та мені, якщо чесно, це вже не потрібно. Я цим перехворіла, це все вже відлягло", - зазначила переможниця десятого сезону.

Крім того, дівчина поділилася своїми переживаннями з приводу інтимного зв'язку Макса з однією з претенденток на його серце.

"Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, то я її сприймаю не як невірність, а як зраду. Тому що в моєму уявленні ми були парою ще після знайомства з моєю родиною. Я говорила йому, що закохана. Я вже проходила в своєму житті через зраду і обнулитися зараз, сказати: "Окей, забули, йдемо далі" я не можу, - зізналася 23-річна гімнастка.

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Все по темі:

СТБ, Макс Михайлюк, Даша Ульянова, Переможниця "Холостяка".
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