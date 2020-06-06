Переможниця "Холостяка" чесно розповіла, чи намагався повернути її Макс Михайлюк

Новини шоу бізнесу:Даша не змогла пробачити холостяку інтим з іншою учасницею.

Головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк та переможниця Даша Ульянова не змогли побудувати стосунки поза проектом. Причиною став секс пілота з іншою учасницею реаліті. Глядачі каналу СТБ впевнені, що чоловік спробує повернути дівчину, але Максим спроб возз'єднатися не робив.

Про це Даша відверто розповіла в інтерв'ю виданню "Факти". Дівчина зазначила, що не чекає від холостяка якихось грандіозних вчинків, оскільки вже "перехворіла".

"Та мені, якщо чесно, це вже не потрібно. Я цим перехворіла, це все вже відлягло", - зазначила переможниця десятого сезону.

Крім того, дівчина поділилася своїми переживаннями з приводу інтимного зв'язку Макса з однією з претенденток на його серце.

"Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, то я її сприймаю не як невірність, а як зраду. Тому що в моєму уявленні ми були парою ще після знайомства з моєю родиною. Я говорила йому, що закохана. Я вже проходила в своєму житті через зраду і обнулитися зараз, сказати: "Окей, забули, йдемо далі" я не можу, - зізналася 23-річна гімнастка.