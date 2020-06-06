Скачать
Субота, 06.06.2020
В МОЗ назвали регіони, які не готові до наступного етапу послаблення карантину
В МОЗ назвали регіони, які не готові до наступного етапу послаблення карантину
У столиці планують висадити понад 7 тис. квітів
У столиці планують висадити понад 7 тис. квітів
Рома зазнала 126 млн євро збитків за дев’ять місяців сезону 2019/20
Рома зазнала 126 млн євро збитків за дев’ять місяців сезону 2019/20
Переможниця "Холостяка" чесно розповіла, чи намагався повернути її Макс Михайлюк
Переможниця "Холостяка" чесно розповіла, чи намагався повернути її Макс Михайлюк

Alyosha підкорила мережу вокальним талантом маленьких синів

Alyosha підкорила мережу вокальним талантом маленьких синів
14:47 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Alyosha підкорила мережу вокальним талантом синів.

Вагітна Alyosha чекає на народження третьої дитини та проводить карантин поряд з синами.

Співачка опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому її діти виконали пісню "Намалюй мені ніч" легендарного комозитора Мирослава Скорика.

Через пандемію коронавірусу та третю вагітність Alyosha поставила свою музичну кар'єру на паузу та присвячує себе дітям. Раніше зірка показувала, як малює та відпочиває на природі з синами Макаром і Романом, проте серед родинних розваг є й співи. Артистка опублікувала відео в інстаграм-профілі, яким продемонструвала вокальні здібності своїх малюків. 

На відео її сини по черзі виконали уривок пісні "Намалюй мені ніч" легендарного українського композитора Мирослава Скорика, який пішов з життя 1 червня 2020 року. Його смерть стала справжньою втратою для вітчизняної музичної індустрії, а зірки публічно висловлювали свою скорботу. Так, популярна Alyosha вирішила також віддати шану музикознавцю, долучивши до цього своїх дітей. 

"Ми маємо знати, шанувати і пишатись нашими людьми та їхньою наймовірною творчістю. Мирослав Скорик – геніальний музикант, що житиме вічно у творах, які люблять і якими захоплюються люди у всьому світі! Дякуємо за величезний вклад в Українську Душу", – написала Alyosha. 

Її старший син 7-річний син Роман виконав кілька рядків пісні самостійно, а от молодший Макар – на руках у зіркової мами разом з нею. 

Фоловери не залишилися байдужими до того, що співачка ознайомлює синів з культурною спадщиною українців. Користувачі мережі також засипали Alyosha компліментами та наголосили на приголомшливій схожості старшого Романа з матусею.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Alyosha, Сім'я, Вокальні таланти, Сини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці
02 День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
03 У віденській галереї Альбертіна з'явився аудіогід українською мовою
04 У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати
05 "Горизонтальний" концерт Green Grey: музиканти виступлять в Києві
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси
Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси
Окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Опитного та Мар’їнки, поранено двох українських військових
Окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Опитного та Мар’їнки, поранено двох українських військових
У Казахстані почалися арешти на мітингах опозиції
У Казахстані почалися арешти на мітингах опозиції
Чим корисна суниця і чому її варто включити в раціон
Чим корисна суниця і чому її варто включити в раціон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся