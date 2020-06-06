Alyosha підкорила мережу вокальним талантом маленьких синів

Новини шоу бізнесу:Alyosha підкорила мережу вокальним талантом синів.

Вагітна Alyosha чекає на народження третьої дитини та проводить карантин поряд з синами.

Співачка опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому її діти виконали пісню "Намалюй мені ніч" легендарного комозитора Мирослава Скорика.

Через пандемію коронавірусу та третю вагітність Alyosha поставила свою музичну кар'єру на паузу та присвячує себе дітям. Раніше зірка показувала, як малює та відпочиває на природі з синами Макаром і Романом, проте серед родинних розваг є й співи. Артистка опублікувала відео в інстаграм-профілі, яким продемонструвала вокальні здібності своїх малюків. Переглянути цей допис в Instagram Ми маємо знати, шанувати і пишатись нашими людьми та їх наймовірною творчістю. ⠀ Мирослав Скорик — геніальний музикант, що житиме вічно у творах, які люблять і якими захоплюються люди у всьому світі! ⠀ Дякуємо за величезний вклад в Українську Душу! Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger) 5 Чер 2020 р. о 4:21 PDT

На відео її сини по черзі виконали уривок пісні "Намалюй мені ніч" легендарного українського композитора Мирослава Скорика, який пішов з життя 1 червня 2020 року. Його смерть стала справжньою втратою для вітчизняної музичної індустрії, а зірки публічно висловлювали свою скорботу. Так, популярна Alyosha вирішила також віддати шану музикознавцю, долучивши до цього своїх дітей.

"Ми маємо знати, шанувати і пишатись нашими людьми та їхньою наймовірною творчістю. Мирослав Скорик – геніальний музикант, що житиме вічно у творах, які люблять і якими захоплюються люди у всьому світі! Дякуємо за величезний вклад в Українську Душу", – написала Alyosha.

Її старший син 7-річний син Роман виконав кілька рядків пісні самостійно, а от молодший Макар – на руках у зіркової мами разом з нею.

Фоловери не залишилися байдужими до того, що співачка ознайомлює синів з культурною спадщиною українців. Користувачі мережі також засипали Alyosha компліментами та наголосили на приголомшливій схожості старшого Романа з матусею.