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Вагітна Ілона Гвоздьова зізналася, на кого її чоловік чекає з нетерпінням

Вагітна Ілона Гвоздьова зізналася, на кого її чоловік чекає з нетерпінням
11:50 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярна українська танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова нещодавно зізналася, що чекає на появу другої дитини.

Перебуваючи на п'ятому місяці вагітності, хореографиня розсекретила, кого її чоловік хоче більше: сина чи дочку.

Ілона та її чоловік Іван Хомячук з нетерпінням чекають на поповнення в сім'ї. У коментарі Катерині Осадчій для програми "Світське життя" жінка розповіла, як повідомила про другу вагітність коханому.

Як Ілона Гвоздьова повідомила чоловікові про вагітність

Танцівниця каже, що Іванові розповіла все дуже просто, нічого не придумувала і сказала, як є.

За 11 років спільного життя я вже не розкладала ні капусту, ні фотокартки з УЗД. Я просто прийшла до нього і кажу: "Зая, все!", – сказала Ілона.

На кого подружжя чекає з нетерпінням

Гвоздьова каже, що досі не знає статі майбутнього малюка. УЗД досі не показало, хто у них народиться. Проте її чоловік дуже чекає на сина. Іван сказав, що якщо знову буде дівчинка, то обов'язково  матимуть ще одну дитину. Нагадаємо, пара виховує доньку Валерію, якій скоро виповниться 5 років. 

Втім, мені здається, що у мене буде хлопчик. Якщо пригадати мою першу вагітність, то на четвертому місяці у мене взагалі не було живота, який у мене зараз. Мій живіт росте вперед, а кажуть, що якщо він гостренький, то може там бути хлопчик. Також я дуже люблю пити томатний сік. Я серед ночі їла консервовані помідори і це дуже смачно! , – розсекретила Ілона. 

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Танці з зірками 2018, Вагітна, Стать Дитини, Ілона Гвоздьова, Популярна українська танцівниця.
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