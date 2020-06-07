Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове сімейне фото

Новини шоу бізнесу:Герцог і герцогиня Кембриджські поділилися новим фото принца Джорджа і принцеси Шарлотти, які допомагають батькам виконувати їхні обов’язки.

Юні члени британської королівської родини з дитинства звикають, що на них та їхніх батьків покладено певні обов’язки, які їм належить виконувати. Так, Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися раніше неопублікованим фото, на якому принц Вільям зі старшими дітьми принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою направляються до одного з будинків у Норфолку.

Судячи із сукні принцеси Шарлотти фото є частиною фотосесії, представленої до дня народження юної принцеси, якій 2 травня виповнилося п’ять років. Тоді вона разом з батьками розносила продуктові набори жителям Норфолка, яким необхідна була допомога під час періоду вимушеної самоізоляції.

«До кінця #VolunteersWeek (тижня волонтерів) герцог і герцогиня Кембриджські з радістю діляться з вами новою фотографією, зробленою герцогинею під час їх волонтерської роботи. У квітні герцог, герцогиня і їх сім'я розносили продуктові набори пенсіонерам, які перебувають на самоізоляції і проживають в околицях Сандрінгемського замку, що в Норфолку», — сказано у підпису до фотографії.

Нагадаємо, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон любить фотографувати і завжди сама робить офіційні портрети всіх своїх дітей.