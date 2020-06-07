Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове сімейне фото

Юні члени британської королівської родини з дитинства звикають, що на них та їхніх батьків покладено певні обов’язки, які їм належить виконувати. Так, Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися раніше неопублікованим фото, на якому принц Вільям зі старшими дітьми принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою направляються до одного з будинків у Норфолку.
Судячи із сукні принцеси Шарлотти фото є частиною фотосесії, представленої до дня народження юної принцеси, якій 2 травня виповнилося п’ять років. Тоді вона разом з батьками розносила продуктові набори жителям Норфолка, яким необхідна була допомога під час періоду вимушеної самоізоляції.
«До кінця #VolunteersWeek (тижня волонтерів) герцог і герцогиня Кембриджські з радістю діляться з вами новою фотографією, зробленою герцогинею під час їх волонтерської роботи. У квітні герцог, герцогиня і їх сім'я розносили продуктові набори пенсіонерам, які перебувають на самоізоляції і проживають в околицях Сандрінгемського замку, що в Норфолку», — сказано у підпису до фотографії.
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As we approach the end of #VolunteersWeek The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photo taken by The Duchess as they played their own part in the national volunteering effort. In April, The Duke and Duchess and their family visited the Sandringham Estate where they packed up and delivered food parcels to isolated pensioners in the local area. Today Her Majesty The Queen has sent a message to volunteers around the world — visit @TheRoyalFamily to read the message in full.
Нагадаємо, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон любить фотографувати і завжди сама робить офіційні портрети всіх своїх дітей.