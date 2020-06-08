Тіна Кунакі привітала маму знаковим фото: вражаюча схожість

Новини шоу бізнесу:23-річна французька модель публічно привітала маму Надю Кунакі з днем народження.

Тіна Кунакі показала особливі фото, на яких вони позують вагітними в однакових сукнях. Різниця між світлинами 18 років.

Зворушливе привітання з нагоди дня народження матері Тіна Кунакі опублікувала в інстаграм-профілі. Популярна модель не лише відшукала архівні фото в сімейних альбомах, а й влаштувала особливу зйомку.

Як виглядала мама Тіни Кунакі

Світлина, яку показала зірка, зроблена 19 років тому. На той час Надя Кунакі була вагітна молодшим братом моделі Закарі. Вона позувала з маленькою донькою в саду, одягнувши довгу обтислу сукню червоного кольору зі східним принтом, яка підкреслювала її округлий живіт. 4-річна Тіна Кунакі тримала матусю за руку та була вбрана у синю сукню-комбінезон та кросівки. Варто наголосити, що мама знаменитості виглядає приголомшливо й досі.

Як виглядає Тіна Кунакі

Серію фото продовжив кадр, на якому постала сама модель. Навесні минулого року вона народила доньку Амазоні французькому кіноактору Венсану Касселю. Вагітною вона часто позувала перед камерою, а для однієї зі зйомок одягла сукню мами, яку вона зберегла для доньки. Тіна Кунакі позувала в тому ж вбранні, що й її мама 18 років тому, будучи вагітною сином.

"З днем народження моя надзвичайна мама, мій приклад. Я люблю тебе всім серцем", – лаконічно та влучно прокоментувала зірка.