Співачка Sonya Kay одружилася та розсекретила свого коханого: весільні фото пари

Новини шоу бізнесу:29-річна співачка Sonya Kay вчора, 7 червня, одружилася. Зірка тримала в таємниці свого коханого й наважилася розсекретити його лише в статусі чоловіка.

Обраницею зірки став 27-річний хокеїст клубу "Дніпро" Олег Петров. Новоспечене подружжя показало романтичні фото з весілля, якими підкорило мережу.

Перше спільне фото з обранцем Sonya Kay опублікувала в особистому інстаграм-профілі. Для видання Viva закохані розповіли історію свого кохання та зізналися, чому так довго приховували свої стосунки від преси та громадськості.

Як Sonya Kay познайомилася з коханим

Знайомство пари відбулося на вечірці спільних друзів у Києві. Тоді хокеїст Олег Петров впізнав співачку та вирішив познайомитися. Вони одразу ж зрозуміли, що мають багато спільного, й невдовзі хлопець запросив її на перше побачення на одну зі своїх ігор. Sonya Kay зізнається, що їхні стосунки розвивалися дуже швидко.

Ми відчували, що підходимо одне одному, і це той чоловік, якого, здається, чекаєш все життя, – зізналася знаменитість.

Як хокеїст підкорив серце Sonya Kay

Співачка зізналася, що Олег Петров добрий, турботливий, уважний та цілеспрямований. Крім того, він підтримує її музичну кар'єру та досить часто дає поради. Зірка зазначає, що разом вони можуть бути самими собою, а для неї це найголовніше.

Пара вже відчула смак сімейного життя, адже до весілля жила разом. Sonya Kay наголосила, що для неї дуже важливо зрозуміти, яка людина в побуті. Звичайно, без сварок між закоханими не обійшлося, проте вони швидко вирішують всі конфлікти.

Нам настільки комфортно разом, і ми так сильно поважаємо звички одне одного, що навіть і не помітили, як ночівлі у когось частіше у мене, перетворилися на спільне проживання, – розповіла артистка.

Весілля Sonya Kay та Олега Петрова

Відомо, що весільні плани закоханих змінила раптова смерть батька виконавиці бізнесмена Сергія Хлябича. Пара скасувала заплановане пишне святкування з запрошеними артистами, танцями та музикою. Натомість Sonya Kay та Олег Петров розписалися та влаштували скромну вечерю в родинному колі без розважальної програми.

Зараз новоспечене подружжя живе у спільній квартирі в Києві, яку поступово облаштовує на свій смак. Проте пара зізнається, що часто в майбутньому може переїхати у приватний будинок, адже їхніми стосунками керує спонтанність. Через пандемію коронавірусу молодятам довелося скасувати медовий місяць, проте вони планують відправитися в закордонну подорож після того, як ситуація у світі стабілізується.