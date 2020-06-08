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Понеділок, 08.06.2020
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Софія Ротару відвідала весілля племінниці

Софія Ротару відвідала весілля племінниці
12:28 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка Софія Ротару разом з родиною відвідала весілля своєї племінниці, співачки Sonya Kay в київському готелі Fairmont.

Весілля відбулося в неділю, 7 червня. Обранцем Sonya Kay став хокеїст збірної України Олег Петров.

«Емоції переповнювали, мені не вірилося, що цей день настав. Тепер чоловік моєї мрії став моїм чоловіком. Я вдячна родині Софії Михайлівни, Ауріці Михайлівні, Анастасії Ротару, а також всім і кожному, хто був присутній в цей знаменний день і розділив радість з нами. Я щаслива і нехай це буде назавжди», - розповіла Соня.

Також знімком з одруження наречена поділилася в своєму Instagram. «7.06.2020. Це був напевно найщасливіший день у моєму житті! Моє серце належить тобі! Люблю тебе нескінченно!» - написала вона.

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София Ротару, Sonya Kay, Весілля, Племінниця.
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