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Понеділок, 08.06.2020
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Армена Джигарханяна госпіталізували з інсультом
Армена Джигарханяна госпіталізували з інсультом

Армена Джигарханяна госпіталізували з інсультом

Армена Джигарханяна госпіталізували з інсультом
13:10 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 8 червня, у російських ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію 84-річного актора Армена Джигарханяна.

Припускають, що причиною став інсульт. Проте дирекція театру, яким керує знаменитість, спростувала чутки про його хворобу та зазначила, що він перебуває вдома.

Вперше інформацію про госпіталізацію Армена Джигарханяна опублікував телеграм-канал Baza, посилаючись на власні джерела. Так, мережею ширилися чутки про тяжкий стан актора, який перебував у реанімації в одній з московських клінік. Причиною госпіталізації називали інсульт.

Проте видання "Комсомольская правда" зв'язалося з директором Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна Оленою Гільвановою, яка спростувала чутки про інсульт в актора. Вона зазначила, що зірка зараз перебуває вдома в квартирі на Староконюшенном провулку.

За її словами, він не скаржиться на самопочуття, окрім як на біль в ногах. Армен Джигарханян планує повернутися до роботи в театрі вже в серпні цього року. 

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2018 року  Армен Джигарханян потрапив в одну з лікарень Москви з інфарктом. Тоді він впав у кому і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Після пережитого актор повернувся до репетицій в театрі та неодноразово з'являвся на сцені. Варто зазначити, що впродовж 2018 року стан його здоров'я залишався нестабільним, а госпіталізацію він переживав ще чотири рази. 

Що відомо про Армена Джигарханяна? 

Він радянський, вірменський і російський актор театру і кіно та народний артист СРСР. 84-річний Джигарханян керує Московським драматичним театром. Він відомий за ролями у фільмах "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна" та десятки інших. На його рахунку безліч успішних ролей в театрі та мільйони вдячних глядачів. 

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Инсульт, Госпитализация, Армен Джигарханян.
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