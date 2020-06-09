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Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП
Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП

Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП

Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП
07:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

На Смоленській площі в центрі Москви сталося ДТП за участю актора Михайла Єфремова. В результаті події постраждала одна людина. 

Інцидент стався 8 червня близько 23:00 біля будинку № 3 на Смоленській площі.

Михайло Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada.

Водія Lada з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню. Потерпілий працював кур'єром в компанії доставки їжі.

У момент події актор був в стані алкогольного сп'яніння, повідомили в ГУ МВС по Москві.

Відносно Єфремова порушили кримінальну справу за частиною 2 статті "Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів". Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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ДТП, Москва, Михайло Єфремов, Алкогольне сп'яніння.
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