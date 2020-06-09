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Акторка Ольга Сумська видалила легендарну родимку на обличчі

Акторка Ольга Сумська видалила легендарну родимку на обличчі
14:16 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська видалила свою легендарну родимку на обличчі, яка протягом всієї кар'єри була її родзинкою.

Ольга разом із чоловіком Віталієм Борисюком вирішили провести вихідні на пляжі.

Вони відкрили пляжний сезон Ольга Сумська похизувалася стрункими ніжками на пляжі: фото і побували на Блакитному озері. Світлинами з поїздки Сумська поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Та прихильники звернули увагу на відсутність родимки на обличчі зірки. Вона заявила, що видалила її.

Ольга Сумська видалила родимку на обличчі

На обличчі знаменитості більше немає родимки, яка протягом її творчої кар'єри була невід'ємною частиною образу, справжньою родзинкою.

 
 
 
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Відкрили сезон разом з @vitaliyborysyuk !Якщо кордони закриті,будемо відпочивати вдома!Теж гарно! #відпочивайвукраїні

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Це помітила одна із шанувальниць і запитала Ольгу в коментарях, чи вона видалила родимку. Знаменитість відповіла ствердно, проте причину такого вчинку не зазвала.

Прихильники припускають, що акторка зробила це у цілях безпеки.

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Також підписники зауважили, що після такого може залишитися шрам. Та Ольга заспокоїла їх і зазначила, що шрам може бути, якщо родимка маленька, а коли вона більша – з часом він зникає.

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Актриса, Ольга Сумська, Видалила родимку.
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