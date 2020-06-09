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Нікіта Добринін опублікував чуттєвє фото з Дашою Квітковою на акаунті Instagram

Нікіта Добринін опублікував чуттєвє фото з Дашою Квітковою на акаунті Instagram
14:11 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Популярний український телеведучий та блогер Нікіта Добринін поділився романтичним знімком, на якому постав разом із дружиною Дашою Квітковою.

Вони позують неймовірно закоханими та щасливими. До зіркової пари Добриніна і Квіткової тепер ще більше прикута увага шанувальників.

Причиною цього став їхній шлюб. 20 травня закохані офіційно стали чоловіком та дружиною. На особистій сторінці в інстаграмі Нікіта поділився романтичним кадром зі своєю другою половинкою.

 
 
 
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Знаете что заметил? Когда моя Даша ведет себя, как ребенок, значит, она счастлива.

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Чуттєвий знімок Даші та Нікіти Фото було зроблене під час несподіваної поїздки подружжя в Одесу. Вони раптово вирішили влаштувати вихідні, сіли в автомобіль та поїхали до моря. Там влаштували пікнік на пляжі та зустрілися із друзями. На світлині Даша та Нікіта позують, взявшись за руки.

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Вони прогулюються узбережжям та з ніжністю дивляться один на одного. Пара насолоджується кожною миттю та радіє. Їхнє волосся розвіває вітер, а чорно-білі кольори додають кадру особливої чуттєвої атмосфери. Знаєте, що помітив? Коли моя Даша поводить себе, як дитина, то це означаэ,Ф що вона щаслива, – написав у публікації Нікіта.

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Instagram, Фото, Даша Квиткова, Зірки, Нікіта Добринін.
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