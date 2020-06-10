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Меттью Перрі ледь впізнали на вулиці: як тепер виглядає зірка "Друзів"

Меттью Перрі ледь впізнали на вулиці: як тепер виглядає зірка "Друзів"
10:08 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Голлівудський актор Меттью Перрі по-своєму переживає черговий розрив з дівчиною.

Зірка серіалу "Друзі" вирушив до свого заміського маєтку в Малібу, що розташований на березі океану. Однак голлівудського Чендлера ледве впізнали папараці.

Фото з'явились у таблоїді Metro та одразу ж розлетілись світом. На кадрах видно, як 50-річний Меттью Перрі вийшов до свого позашляховика у темних штанах, сірій розтягнутій футболці та кепці. Неохайний одяг тільки підкреслив зайві кілограми, які набрав актор за час карантину. 

За даними журналістів, у мандрівку Меттью Перрі поїхав з подругою. Однак вона не потрапила в об'єктив папараці. 

Що відомо про особисте життя Меттью Перрі

Меттью Перрі жодного разу не йшов до вівтаря, тому роль Чендлера у серіалі "Друзі" – чи не єдина можливість побачити актора, як нареченого. Найтриваліші стосунки він мав з Ліззі Каплан, з якою упродовж 6 років зустрічався. Однак за цей час Меттью Перрі не наважився освідчитись красуні, тому у 2012 році пара оголосила про розрив.

Після цього актора мав кілька романів, останній з яких – з 29-річною Моллі Хервіц. З нею Меттью Перрі зустрічався Зірка серіалу “Друзі” Меттью Перрі розірвав стосунки з молодою обраницею, – ЗМІ 2 роки, відтак всі друзі були переконані, що саме ця дівчина зможе стати його дружиною. Моллі завжди підтримувала коханого та допомогла йому побороти депресію. Проте у перші дні травня 2020 року інсайдери розповіли, що дівчина переїхала з маєтку Меттью Перрі.

 
 
 
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Мэттью Перри, Голлівудський Актор, Зірка серіалу "Друзі".
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