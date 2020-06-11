Настя Каменських влаштувала запальні танці (Відео)

Настя Каменських підкорила мережу запальними рухами під пісню Elefante в спокусливому літньому образі.
Настя Каменських приділяє багато часу особистим сторінках в соціальних мережах, влаштовуючи зйомки та знімаючи відео для фоловерів. Проте прихильники також не відстають від кумира й активно записують ролики під її хіти. Так, з нагоди 1 мільйона публікацій з її піснею Elefante в додатку TikTok співачка влаштувала запальні танці, якими поділилася в інстаграм-профілі.
Образ Насті Каменських
Зірка постала перед камерою в спокусливому look. На ній яскраво-рожева майка на тонких бретелях з оголеною спиною та обтислі шкіряні штани, які підкреслюють її спокусливі форми. Настя Каменських акцентувала на тонкій талії масивним поясом з металевою застібкою та ланцюжком.
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UN MILLÓN! Incluso más de 1,000,000 de videos con la canción Elefante en @tiktok ⠀ ¡Y el número está creciendo! ¡Miles de videos se lanzan cada día! ⠀ ¡Decenas de miles de personas de todo el mundo participan en Elefante Challenge! ⠀ ¡Estoy feliz de que haya sido especialmente apoyado por la audiencia de @tiktok_espanol! ⠀ ¡Mis emociones están simplemente más allá de las palabras! Esto es ¡WOW! ¡Gracias a todos los que miran, escuchan y apoyan! ⠀ #TikTok #elefante #video
Виконавиця не забула й про аксесуари, доповнивши образ тонкими ланцюжками на шиї, браслетами, каблучкою та сережками. Знаменитість зробила легкий макіяж з акцентом на очі, а волосся залишила прородно хвилястим.
Запальний танець Насті Каменських
Артистка записала відео у власному будинку на білому тлі. Вона пластично рухалася під свою пісню Elefante, яка підкорила серця не лише української публіки, а й слухачів Латинської Америки. Танці та енергійні рухи Каменських повторюють користувачі TikTok по всьому світу.