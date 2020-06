Келлі Кларксон шокувала шанувальників сумною звісткою.

Американська співачка, виконавиця хіта Because of you Келлі Кларксон розлучається зі своїм чоловіком Брандоном Блексток, який є музичним менеджером.

Пара прожила в офіційному шлюбі сім років, передає The Blast.

За даними видання, виконавиця 4 червня подала на розлучення до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Про причини розриву стосунків поки нічого невідомо. При цьому ані сама пара, ані її представники поки не коментують дану інформацію.