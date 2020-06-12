Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)

Володарка пишних форм і восьмиразова номінантка на Grammy американська співачка Lizzo записала відеозвернення, заявивши, що соромитися своєї фігури.

В опублікованому в Instagram відео Lizzo показує, як займається спортом, із задоволенням позує перед дзеркалом в білизні і пояснює, що люди, незалежно від повноти, також тренуються, а їх зовнішній вигляд і повні форми не завжди є відображенням здоров'я. У відео вона просить тримати свою думку з приводу чиєїсь зовнішності при собі.

«Я постійно тренуюся протягом останніх п'яти років, і це може вас збентежити, але я не працюю над тим, щоб моя фігура здавалася вам ідеальною. Я працюю над тим, щоб моя фігура здавалася мені ідеальною. І знаєте чому? Тому що це не ваша чортова справа! Тому що я красива, я сильна, я працюю і працюватиму над собою».

«Наступного разу, коли захочете засудити когось, подивіться спочатку на себе і на своє власне тіло. Здоров'я залежить не тільки від того, як ти виглядаєш зовні, здоров'я - це те, що відбувається всередині», - додала вона.

Нагадаємо, українські послідовниці бодіпозитиву солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька і хипхоп-виконавиця Alyona Alyona також із задоволенням постять в Instagram фото в купальниках і нижній білизні, не соромлячись своїх пишних форм.