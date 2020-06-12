Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)

В опублікованому в Instagram відео Lizzo показує, як займається спортом, із задоволенням позує перед дзеркалом в білизні і пояснює, що люди, незалежно від повноти, також тренуються, а їх зовнішній вигляд і повні форми не завжди є відображенням здоров'я. У відео вона просить тримати свою думку з приводу чиєїсь зовнішності при собі.
«Я постійно тренуюся протягом останніх п'яти років, і це може вас збентежити, але я не працюю над тим, щоб моя фігура здавалася вам ідеальною. Я працюю над тим, щоб моя фігура здавалася мені ідеальною. І знаєте чому? Тому що це не ваша чортова справа! Тому що я красива, я сильна, я працюю і працюватиму над собою».
«Наступного разу, коли захочете засудити когось, подивіться спочатку на себе і на своє власне тіло. Здоров'я залежить не тільки від того, як ти виглядаєш зовні, здоров'я - це те, що відбувається всередині», - додала вона.
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Since this is goin around the internet let me just say: I DONT POST THINGS LIKE THIS FOR ME. IDGAF ABOUT TROLLS THAT BODY SHAME ME. I DO THIS FOR THE PEOPLE WHO GET BODY SHAMED EVERY SINGLE DAY WHO DONT HAVE MY PLATFORM OR HAVE THE SAME PATH TO CONFIDENCE I HAD. I KNOW THAT I AM HERE TO DEFEND AND REPRESENT YALL. BECAUSE I LOVE YALL AND I DONT WANT YALL TO GO THROUGH THE SELF HATRED I WENT THROUGH. AND IF POSTING MY JOURNEY AND CUSSING IGNORANT INSECURE WANNABE “COMMENT SECTION DOCTORS” OUT IS WHAT I GOTTA DO TO MAKE SURE FAT SHAMING IS SHAMED THEN THATS WHAT IM GONNA DO. Ok love u bye. S/O my trainer @marcusely who is patent and respectful of my goals.
Нагадаємо, українські послідовниці бодіпозитиву солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька і хипхоп-виконавиця Alyona Alyona також із задоволенням постять в Instagram фото в купальниках і нижній білизні, не соромлячись своїх пишних форм.