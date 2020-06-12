Як заощадити на косметиці і мати привабливий вигляд

Давайте дізнаємося, на яких косметичних продуктах можна заощадити, а на яких не варто, інформує Ukr.Media.

Б'ютіноміка — це наука, яка нещодавно з'явилася у США. Вона вчить чітко прораховувати вартість догляду за собою і підтримання зовнішнього вигляду. Але економія повинна бути розумною. Тому у б'ютіноміці більше уваги звертається на вміння витрачати менше грошей на красу і виглядати при цьому на усі сто.

Спочатку необхідно розставити пріоритети. Для багатьох жінок пожертвувати новою сукнею легше, ніж жити без улюбленого парфуму. А якщо мова йде про косметику в цілому? Купити дорогий тональний крем, туш, помаду або тіні? А може все відразу і витратити половину зарплати? Б'ютіноміка пропонує більш розумне рішення.

На чому з косметики не можна заощаджувати

Тональний крем і консилер

Тон проти кольору — основне правило б'ютіноміки. Воно означає, що засоби, які відповідають за тон обличчя, повинні бути високої якості. Тональний крем безпосередньо контактує з нашою шкірою і знаходиться на ній цілий день — він може зробити її бездоганною або звести нанівець усі зусилля. Свіжість і природність приваблюють набагато більше, ніж плямиста бежева маска. Тут важливими є і правильний відтінок, і текстура, і стійкість, і доглядові компоненти у складі. Гарний дорогий тональний крем — фундамент будь-якого макіяжу, тому не варто шкодувати на нього грошей. Те ж саме стосується і консилера, який відповідає за найчутливішу зону нашого обличчя — область під очима. До речі, консилер потрібно не тільки вміти вибирати, але й правильно наносити.

Рум'яна, пудра

Сухі текстури, які ми наносимо на тон, теж повинні бути високої якості — мати дрібний ніжний помел і правильний пігмент. Ви ж не хочете отримати ефект плям і бруду на шкірі під час нанесення рум'ян?

Матові тіні базових відтінків

Тіні оцінюють за кількома критеріями: якістю розтушовування і стійкістю. Якщо на стійкість може вплинути база, то за розтушовування відповідаєте лише ви і ваші тіні. Відзначимо, що матові тіні взагалі є складними у роботі. Тому надавайте перевагу професійним маркам, якщо хочете зробити макіяж очей з матовим покриттям. Особливо не варто економити на тінях базового відтінку, якими зазвичай виділяють складку повіки — вони допоможуть вам у будь-якій ситуації і отримють своє місце у вашій косметичці.

Рідка підводка для очей

Не будемо сперечатися з тим фактом, що якщо ви не вмієте малювати стрілки, то не варто витрачатися на дорогу рідку підводку. Якщо ж ви вважаєте себе профі у цій справі, то є сенс придбати не найдешевший варіант. Річ у тому, що занадто бюджетний продукт буде погано триматися, залишатиме сліди на повіках і спричинятиме багато проблем, на відміну від більш дорогої та якісної підводки.

Помада

Чому дорогі помади є більш гарними? Крім того, що хочеться пищати від захвату, коли тримаєш у руках витончений флакончик, такі помади мають більше пігменту у складі, завдяки чому лягають більш рівно, служать довше і наносяться легше.

Аромат

Тут без коментарів, згодні? Дешевий парфум значно поступається побратимам своєю стійкістю, глибиною і відтінками аромату.

Косметика anti-age

Багато жінок сперечаються про ефективність антивікових кремів, сироваток і масок, але якщо дорогі креми мають активний склад, представляють інноваційні розробки і надають той чи інший ефект, то бюджетні аналоги навряд чи здатні на щось більше, ніж елементарне зволоження шкіри.

Крем для обличчя і для очей

Те ж саме стосується і звичайних кремів для обличчя. Дорогий крем відрізняється від дешевого своєю гарною основою, від якої залежить текстура, консистенція продукту і відчуття на шкірі. Тому база крему — запорука відображення у дзеркалі квітучої красуні, а не зів'ялої троянди. Приділіть особливу увагу ще одній важливій області — зоні навколо очей. Доглядати за нею треба вже з 20 років, причому використовуючи лише якісні креми, що мають ефективні компоненти у складі.

Пензлі для макіяжу

Недостатньо купити гарну косметику — її треба ще й якісно нанести. Погані пензлі не лише будуть нескінченно облазити, але й зіпсують ефект від найдорожчих та найгарніших тіней і рум'ян.

Бальзам або маска для волосся

Ви можете заощадити навіть на шампуні, оскільки з очищенням волосся впорається будь-який бюджетний засіб, а ось кондиціонер, бальзам або маска повинні бути якісними і відмінно зволожувати та відновлювати пасма. Чим сильніше у вас пошкоджене волосся, тим актуальнішим є цей пункт.

На чому з косметики можна економити

Шиммерні тіні

Структура шиммерних та сатинових тіней більш атласна і майже завжди дозволяє домогтися гладкого й рівного покриття без особливих зусиль. Бюджетні відтінки, що переливаються, виглядають анітрохи не гірше за люксові і професійні. Крім того, ви зможете купити більшу кількість різноманітних гарних відтінків за меншу ціну.

Контурні олівці

Відкриємо секрет: майже усі олівці для губ випускаються з одного і того ж конвеєра. Наприклад, багато дерев'яних олівців робляться у Німеччині. Таким чином, логічніше заощадити гроші на олівцях, взяти кілька відтінків або відкласти гроші на дорогу помаду.

Блиск для губ

Роль блиску — надавати сяйво і спокусливий блиск вашим губам. Він не призначений для того, щоб триматися цілодобово. Тому ви можете обрати більш бюджетний варіант, який влаштує вас своєю якістю.

Туш

Туш — це не той продукт, за який обов'язково викладати нескромні суми. Тут усе просто: її ціна не завжди впливає на якість і, головне, ефект. Серед бюджетних тушей багато гідних варіантів, а є навіть бестселери, які вибирають зірки та візажисти. Вони подарують вашим віям супердовжину, об'єм і підкручування за копійки. Крім того, туш швидко засихає і вимагає постійного оновлення — це ще один плюс, який йде у скарбничку мас-маркету.

Засоби для очищення шкіри

Очищення шкіри обличчя — це той етап догляду, на якому ваш гаманець може радісно видихнути. Фінансові жертви тут ні до чого, а економія є дуже доречною. По-перше, ці продукти знаходяться на вашому обличчі зовсім мало часу — ви наносите їх і одразу ж змиваєте. По-друге, більшість недорогих очищувальних засобів мають той самий склад, що й у люксових аналогах. Відповідно, є сенс просто підбирати бюджетний засіб за своїм типом шкіри. Ще одне розумне рішення — заощаджувати на скрабах, пілінгах і очищувальних масках. Наприклад, ви можете приготувати скраб вдома або купити косметичну глину в аптеці.

Крем для рук і ніг

Ступінь зволоження, аромат та інші властивості кремів для рук або ніг зазвичай зовсім не пов'язані з їх ціною.

Тіні для брів

Будемо чесними, немає принципової різниці між тінями та гелями для брів з мас-маркету і люкса. Перш за все, варто приділити увагу саме догляду за бровами, а ось макіяж відіграє другорядну роль. Головне у ньому — помірність і охайність.

Хайлайтер

З підсвічуванням певних ділянок шкіри відмінно впораються як дорогі, так і більш бюджетні хайлайтери.

Гель для душу

Якщо ви не хочете у прямому сенсі слова "змивати" свої гроші — обирайте недорогий гель для душу з улюбленим ароматом.