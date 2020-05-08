Скачать
П'ятниця, 08.05.2020
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Гран-прі пройде в заплановані дати
Гран-прі пройде в заплановані дати
Як після карантину повернутись до нормального життя
Як після карантину повернутись до нормального життя

Чорний олівець для брів більше не модний

Чорний олівець для брів більше не модний
00:57 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:В моду щільно увійшли натуральність і природність.

Щодня дівчата змушені займатися власним перетворенням, роблячи макіяж, перед тим, як піти на роботу, в магазин чи на зустріч. Для того, щоб брови виглядали максимально природно слід підбирати відтінки виходячи з кольору волосся і шкіри.

Блондинкам і шатенкам краще за все використовувати олівець для брів на тон темніший, а брюнеткам — на тон світліший їх натурального відтінку. У такому разі мейкап виглядатиме не надто зухвалим і максимально природним.

Сучасний вибір відтінків олівців для брів дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого кольору шкіри обличчя і волосся, що дозволяє зробити макіяж максимально природним. Чорний колір, в свою чергу, став не актуальним, із-за яскравої виразності і очевидної неприродності.

Сучасні тенденції макіяжу мають багато відмінностей з тими, які були раніше. Якщо раніше брови робили більш виразними, то зараз тенденції змінилися і в моду щільно увійшли натуральність і природність.

Чорний олівець і брови

Чорний олівець, у свою чергу, став практично не затребуваним, оскільки з його використанням макіяж стає занадто яскравим і помітним, в той час, як більш світлі і натуральні відтінки роблять зовнішність природною.

Правила гігієни для вашої кометички

Чорний олівець, на сьогодні, користується невеликим попитом, оскільки є багато різних косметичних засобів, які допомагають підкреслити необхідні риси обличчя більш вдало. Зробити акцент на виразному погляді допоможуть олівці для очей і тіні, які мають теплі відтінки. Вони більш гармонійно підкреслюють всі необхідні достоїнства, і роблять це не надмірно ефектно і яскраво.

Перманентний макіяж брів

Зважаючи на те, що в наш час особливою популярністю користується перманентний макіяж, макіяж з використанням чорного олівця пішов у минуле. Стримані і теплі відтінки тіней і брів надають жінці природність, а надто нав'язливий і помітний чорний — навпаки, акцентує увагу на тому, що все дуже не натуральне.

Зовсім недавно чорний олівець був невіддільною частиною косметички кожної з нас, однак зараз, він зустрічається значно рідше. Зате теплі і приємні відтінки коричневого кольору підкорили серця багатьох дівчат, які використовують їх, як для щоденного макіяжу, так і для вечірнього.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мода, Косметика, Брови, Краса, Олівець.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Національна опера викладає вистави онлайн: "Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик
02 Уряд назвав вимоги до роботи магазинів і терас кафе під час карантину
03 Нікіта Добринін та Даша Квіткова не дочекаються весілля
04 Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок
05 "Богдан" планує випускати автобуси із системами знезараження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Британії за добу через COVID-19 померли 539 осіб
У Британії за добу через COVID-19 померли 539 осіб
Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
Депутати підготували законопроект &quot;Про інтерпеляцію&quot;
Депутати підготували законопроект "Про інтерпеляцію"
Олівець, тіні чи фарба для брів?
Олівець, тіні чи фарба для брів?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся