Чорний олівець для брів більше не модний

Новини шоу бізнесу:В моду щільно увійшли натуральність і природність.

Щодня дівчата змушені займатися власним перетворенням, роблячи макіяж, перед тим, як піти на роботу, в магазин чи на зустріч. Для того, щоб брови виглядали максимально природно слід підбирати відтінки виходячи з кольору волосся і шкіри.

Блондинкам і шатенкам краще за все використовувати олівець для брів на тон темніший, а брюнеткам — на тон світліший їх натурального відтінку. У такому разі мейкап виглядатиме не надто зухвалим і максимально природним.

Сучасний вибір відтінків олівців для брів дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого кольору шкіри обличчя і волосся, що дозволяє зробити макіяж максимально природним. Чорний колір, в свою чергу, став не актуальним, із-за яскравої виразності і очевидної неприродності.

Сучасні тенденції макіяжу мають багато відмінностей з тими, які були раніше. Якщо раніше брови робили більш виразними, то зараз тенденції змінилися і в моду щільно увійшли натуральність і природність.

Чорний олівець і брови

Чорний олівець, у свою чергу, став практично не затребуваним, оскільки з його використанням макіяж стає занадто яскравим і помітним, в той час, як більш світлі і натуральні відтінки роблять зовнішність природною.

Чорний олівець, на сьогодні, користується невеликим попитом, оскільки є багато різних косметичних засобів, які допомагають підкреслити необхідні риси обличчя більш вдало. Зробити акцент на виразному погляді допоможуть олівці для очей і тіні, які мають теплі відтінки. Вони більш гармонійно підкреслюють всі необхідні достоїнства, і роблять це не надмірно ефектно і яскраво.

Перманентний макіяж брів

Зважаючи на те, що в наш час особливою популярністю користується перманентний макіяж, макіяж з використанням чорного олівця пішов у минуле. Стримані і теплі відтінки тіней і брів надають жінці природність, а надто нав'язливий і помітний чорний — навпаки, акцентує увагу на тому, що все дуже не натуральне.

Зовсім недавно чорний олівець був невіддільною частиною косметички кожної з нас, однак зараз, він зустрічається значно рідше. Зате теплі і приємні відтінки коричневого кольору підкорили серця багатьох дівчат, які використовують їх, як для щоденного макіяжу, так і для вечірнього.