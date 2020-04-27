Правила гігієни для вашої кометички

Новини шоу бізнесу:Як часто треба змінювати туш і чи можна тримати крем у холодильнику.

Стежте за терміном придатності косметики

У мережі можна знайти багато лайфхаків на тему того, як продовжити життя улюбленій туші, але ми не радимо вдаватися до таких прийомів. Середній термін придатності відкритої туші для вій – три-чотири місяці. Що довше ви користуєтеся цим засобом, то вищий ризик виникнення очних інфекцій та алергічних реакцій.

На жаль, більшість людей – свідомо чи через недбалість – ігнорують терміни придатності косметики: дослідження International Journal of Cosmetic Science показало, що близько 70% піддослідних жінок використовують прострочену декоративну косметику. А аналіз туші зі збіглим терміном зберігання, проведений тією ж групою вчених, виявив, що в 79% зразків був присутній золотистий стафілокок.

Не наражайте себе на небезпеку: зважайте на терміни придатності та фіксуйте дату першого використання засобу. Будьте уважні: як і у випадку з їжею, терміни зберігання запечатаної та відкритої продукції будуть відрізнятись. Умовно кажучи, коли ми вперше порушуємо герметичність пакування, то врізаємо цей термін і запускаємо зворотний відлік.

Орієнтуватися в часі допоможе значок із відкритою баночкою, який вказує, скільки місяців після відкриття може зберігатися косметика. Приміром, маркування 12М означає, що засіб безпечно використовувати протягом року після першого застосування. Майте на увазі, що в разі недотримання рекомендацій зі зберігання косметики її «тривалість життя» може суттєво скорочуватись. Тому денний крем, який став дивно пахнути чи розшарувався, або твердий дезодорант, що почав кришитись, краще викинути.

Зберігайте косметику якомога далі від вологи, сонця та тепла

Тепле та вологе повітря – сприятливе середовище для розмноження бактерій, тому ванна кімната не найкраще місце для косметики. На поличках у душі та біля рукомийника можна залишити хіба що шампуні, гелі для душу, скраби та засоби для вмивання – тобто продукти, розроблені спеціально для таких умов. Крім того, пляшечки із цими засобами треба щільно закручувати та регулярно протирати ганчіркою, адже на них також може утворюватись цвіль.

Засоби для догляду за шкірою та макіяжу – як і флакони з парфумами – треба зберігати в сухому, затемненому та прохолодному місці, наприклад, у шафці чи на туалетному столику. Головне – не біля вікна та батареї: високих температур та прямих сонячних променів теж рекомендують уникати.

Інструменти для макіяжу мають зберігатися в спеціальних контейнерах чи закритій шухляді. Категорично не можна тримати пензлі, спонжі та щітки на відкритих полицях біля унітаза. Під час змивання – особливо якщо у вас вдома стара сантехніка – бризки можуть розлітатися навкруги, а бактерії – осідати на найближчих поверхнях.

Тримати косметику в холодильнику – теж суперечлива ідея: якщо патчі деколи навіть радять охолодити перед нанесенням, то формули інших засобів у таких умовах можуть ставати нестабільними. Після розмороження косметика може поводитися непередбачувано: змінювати текстуру чи псуватися навіть швидше.

Щоби не прогадати, читайте рекомендації зі зберігання на пакуванні засобу. А ще – завжди щільно закривайте флакони, туби та баночки одразу після використання, щоби не пропускати зайве повітря та пил.

Використовуйте лопатку для нанесення кремів

За словами дерматологів, класичні банки для кремів, масок та інших засобів для догляду за шкірою – це найменш гігієнічний формат пакування. По-перше, у них велика площа контакту з повітрям: коли ви знімаєте кришку, продукт одразу вступає в реакцію з киснем. По-друге, щоразу як ми відкриваємо баночку та пірнаємо в неї пальцем, ми запускаємо туди бактерії, які потім можуть «перекочувати» до нас на шкіру та провокувати неприємні реакції. Звісно, консерванти, які захищають косметику від псування, мають запобігати розмноженню бактерій та інших мікроорганізмів, але додавати їм зайвої роботи все ж не варто.

Для нанесення кремів, гелів і масок використовуйте косметичні лопатки (спатули) з пластику чи силікону. Якщо засіб представлений у різних форматах, зробіть вибір на користь баночки з дозатором.

Не діліться декоративною косметикою

Парфуми та санскріни у спреях цілком придатні для шерінгу, а от засоби на кшталт тіней і підводки – лише для персонального вжитку.

Якщо вам усе ж довелося позичити комусь косметику – наприклад, пресовані тіні, помаду чи тональний стік – не забудьте ретельно продезінфікувати її 70-відсотковим спиртом. Олівець для очей чи губ проспиртуйте, підточіть і продезінфікуйте ще раз.

Якщо ви звикли ділити косметику із сестрою чи сусідкою, віддавайте перевагу засобам у тюбиках або пляшечках із помпою чи піпеткою.

Регулярно очищайте пензлі та спонжі для макіяжу

Пензлики та б’юті-блендери – зручні інструменти для нанесення та розтушовування декоративної косметики. Та якщо за ними не доглядати, вони швидко перетворяться на розсадник бактерій та провокуватимуть появу висипів і подразнень.

Крім дрібних частинок пудри чи тіней, на щетинках пензлів накопичуються бактерії, частинки шкірного сала та пил. За рекомендаціями Американської академії дерматології, увесь цей бруд треба видаляти раз на 7-10 днів.

Для очищення пензлів можна використовувати спеціальні або ж підручні засоби – дитячий шампунь, рідке мило або молочко чи гель для вмивання, як це робить візажист Кім Кардашян Маріо Дедіванович.

Зберігати інструменти – особливо спонжі – треба якомога далі від вологи, щоби не допустити утворення цвілі.

Не забувайте прати косметичку

Очищати від бруду кейс для косметики треба щонайменше раз на місяць.

Якщо ваша косметичка вироблена з текстилю, її можна прати вручну чи у пральній машині – бажано в сітчастому мішечку та на режимі делікатного прання.

Якщо косметичка пластикова чи гумова, не лінуйтеся протирати її внутрішню частину чистою губкою чи ватними дисками, змоченими в засобі для демакіяжу. Завершити «вологе прибирання» можна спреєм-дезінфектором.

Чистіть розчіску

Як і пензлик для макіяжу, щітка для волосся може стати справжнім «магнітом» для бруду та бактерій. На її щетинах збирається не тільки волосся, а й ороговілі частинки шкіри, себум, дріжджі, пил і залишки продуктів для стайлінгу. Якщо її рідко чистити, то весь цей бруд буде знову і знову опинятись у вас на голові, провокуючи свербіж, почервоніння та лупу.

Щоби не допустити подразнення шкіри голови та уникнути естетичних проблем на кшталт неприємного запаху голови, розчіску треба щодня очищати від волосся та кілька разів на місяць мити з теплою водою та шампунем.

Не зберігайте станки для гоління в душі

Не радимо тримати бритву на бортику ванної чи біля рукомийника. В умовах сирості леза швидко піддаються корозії та стають «магнітом» для бактерій, які при найменшому порізі можуть потрапити до вас у кров.

Дотримуйтеся правил гігієни: одноразові станки викидайте одразу після застосування; багаторазові – прикривайте ковпачком та зберігайте в сухому місці на спеціальній підставці-тримачі. Не забувайте регулярно змінювати картриджі – бажано робити це через кожні 6-8 процедур або навіть частіше, якщо ви відчуваєте, що бритва погано ковзає шкірою.

Частіше змінюйте рушники

Навіть двоступеневе очищення обличчя не гарантує, що на тканині не залишатимуться ороговілі частинки шкіри та рештки декоративної косметики. Аби щоразу не переносити цей бруд включно з бактеріями назад на шкіру, треба частіше змінювати рушники: щонайменше раз на тиждень, а в ідеалі – після кожного вмивання. Щоби дотримуватися цього правила, можна перейти на одноразові паперові рушники, але більш екологічний варіант – купити комплект класичних рушників та наприкінці тижня прати по кілька штук заразом