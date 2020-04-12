Як виглядати дорого з мінімальними затратами

Новини шоу бізнесу:Не забувайте про деталі — саме вони можуть підвести в найбільш невідповідний момент.

Виглядати стильно і дорого — ще не означає мати речі відомих виробників, за які доводиться віддавати шалені гроші. Є правила, застосовуючи які ви будете виглядати дорого і елегантно, навіть в недорогих речей.

Ми обрали 10 найбільш дієвих способів, які допоможуть вам у цьому.

Доглянутість

Комплексний догляд за своєю зовнішністю — це і є поняття доглянутості. Чисто вимите волосся з акуратною зачіскою, підтягнуте треноване тіло, бездоганний свіжий манікюр і педикюр. Все це необхідно доповнити здоровою шкірою обличчя з помірною косметикою. Ось запорука вашого успіху і високого статусу.

Охайність

Якщо правильно стежити за речами, вони довго прослужать вам, не видаючи свого віку.

Прати речі потрібно хорошими порошками з приємним запахом. Правильне зберігання забезпечує їм пристойний вигляд. Речі мають бути розвішані на плічках, крім трикотажу, який може витягнутися.

Речі повинні сидіти чітко по фігурі

Не варто купувати на розпродажі фірмову річ, якщо немає вашого розміру. Замовте в ательє сукню або костюм з обраної вами дорогої тканини. Річ, зшита по фігурі, підкреслить всі її достоїнства і приховає недоліки.

Колір

Виглядати розкішно і елегантно допоможе одяг пастельних або класичних кольорів. Кричущі відтінки не приховують огріхів пошиття і здешевлюють вигляд жінки. Скромні кольори бажано доповнювати аксесуарами, щоб не створити нудний, непоказний образ.

Тканини і фактури

Практичними тканинами є ті, що містять у своєму складі синтетичні волокна. Вони не мнуться, не вигорають, не потребують прасування. Виглядають не гірше натуральних аналогів.

А ось декорувати одяг стразами, блискітками і паєтками потрібно помірно. Одяг для вечірніх виходів повинен бути святковим, а от у повсякденному житті така мішура виглядає безглуздо.

Малюнки і принти

Якщо ви далекі від дизайну і не надто ретельно стежте за трендами сезону, то вибирайте тканини з класичними малюнками: клітинка, горошок, смужка.

Помітні квіти або геометричні малюнки потрібно вибирати, будучи впевненими, що це ваш стиль.

Аксесуари

Для створення дорогого образу не можна застосовувати дешеві аксесуари, вони видадуть вас з головою. Перевагу необхідно віддавати сумкам чітких жорстких форм, вони прослужать вам значно довше.

Краще купити одну якісну сумку, краще без позначення бренду, ніж кілька дешевих аналогів, які швидко втратять свій вигляд.

Прикраси

Почуття міри в аксесуарах — це головне. Не можна обвішуватися ними як новорічна ялинка. Придбайте універсальні, не помітні прикраси, що відрізняється витонченістю і індивідуальністю. Такий хід в рази підвищить вашу самооцінку і додасть упевненості в собі.

Останній писк моди

Не варто ганятися за наймоднішими підробками. У такому одязі ваш образ втратить індивідуальність, властиву вам. І весь ваш вигляд від цього буде здаватися дешевим.

Купіть не тренд сезону, але ту річ, яка допоможе вам виглядати елегантно і гідно.

Не економте на хороших парфумах

Ваш аромат повинен подобатися вам, стати вашою візитною карткою. Парфуми витрачаються економічно. Навіть маленької пляшечки вам вистачить надовго. Не варто економити на ароматі.

Знаючи способи, як виглядати дорого, не маючи дорогих речей, ви завжди будете справляти враження стильної, модної і дорогої жінки.