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Які сумки повинна мати кожна модниця

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Які сумки повинна мати кожна модниця
19:38 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Жіночі сумки є невід'ємним аксесуаром кожної модниці.

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    Кожен образ, будь то офісний, романтичний, вечірній, повинен підтримуватись певною моделлю сумки. Кожен новий модний сезон диктує свої напрямки, знати які необхідно всім жінкам.

    Сумка кросбоді

    Така сумка — практично універсальна. З нею можна відправитися в клуб на вечірку, з'явитися в офісі, відправитися на побачення і ділову зустріч.

    Місткий тоут

    Цей вид сумок просто необхідний для поїздок за місто, для ділових зустрічей, коли передбачено наявність великої кількості документів, або навіть папок.

    Ділова сумка

    Вирушаючи на роботу, всі, без винятку, беруть з собою сумку. Вона не повинна бути занадто яскравою, або сильно декорованою. Тут доречний мінімалізм в оформленні.

    Ручки можуть бути як короткі, так і довгі, для носіння через плече. Це зручно, звільняє руки.

    Така сумка має застібатися, щоб її «нутрощі» не було видно. Застібки можуть бути у вигляді блискавки, або обладнані засувками.

    Невеликі поясні сумки

    Маленькі поясні сумки залишаються в розряді модних аксесуарів з минулого року. Популярність їх неймовірно велика у молоді, яка цінує свободу рухів. Прикріплюючись до пояса, сумочка звільняє руки. Невеликі розміри дозволяють покласти в них мобільник, ключі, базовий набір косметики.

    Ретро сумка "циліндр"

    Така сумка зручна в осінній або весняний період. Вона герметично закривається, добре виглядає з плащами і легкими пальтами. З нею доречно піти в кафе, ресторан. Вона стійка, не перекидається і не деформується.

    Вечірній клатч

    Це аксесуар, який використовується виключно для виходів у світ. Керуючись своїми колірними пристрастями, стилем прикрас та наявним вечірнім гардеробом, можна підібрати собі те, що вам особливо подобається.

    Сумочка може бути оздоблена стразами, блискучими доповненнями.

    Умілий підбір сумки для кожного виходу, що відповідає вашому образу і доречний в обстановці, що оточує вас, вкаже на ваш смак і знання модних тенденцій.

Поради щодо одягу, який ви вже не носите

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Мода, Сумки, Стиль, Жінки, Стильно вдягати.
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