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Поради щодо одягу, який ви вже не носите

Поради щодо одягу, який ви вже не носите
17:10 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:В умовах вимушеної самоізоляції розбір гардеробу вже не здається нудною ідеєю. Що робити з непотрібними речами, розповідаємо нижче.

Прийшла пора розпрощатися зі старими джинсами, вечірнім платтям, яке ви одягали тільки один раз, або човниками, які так і залишилися лежати в коробці.

Тож, куди віддати непотрібні речі.

Сортування

Перш ніж приступити до розбору гардеробу, поділіть свої речі на кілька категорій. Наприклад:

  • те, що ви носите завжди;
  • те, що ви могли б носити, але потрібно привести у порядок;
  • те, що ви давно не носите (наприклад, у вас змінився стиль);
  • одяг, який морально застарів

Цей процес не лише допоможе по-новому подивитися на весь свій гардероб і знайти в ньому модні скарби, але і дасть зрозуміти, з чим вам варто попрощатися.

Пожертвувати на благодійність

Нові чи в хорошому стані речі, які ви не будете носити, можна віддати на благодійність.

На жаль, інформації про соціальні проєкти дуже мало. Але вони існують, і їм треба допомагати. Такі волонтери підтримують малозабезпечені сім'ї і дітей з обмеженими можливостями.

Кастомізирувати

Один з мінімально витратних способів — поміняти формат улюбленої речі. Наприклад, обрізати старі джинси по коліно і перетворити їх на модні в цьому сезоні шорти. Старий жакет з вставками можна вкоротити — вийде класний варіант, як в актуальних колекціях Peter Do або Acne Studios. А якщо ви не довіряєте собі, то просто зверніться в ательє.

Використовувати для прибирання будинку

Трикотаж, навіть якісний, рано чи пізно зношується. І найчастіше старі футболки або джемпери здати куди-небудь неможливо. Однак, такі речі стануть в нагоді для прибирання будинку, оскільки відмінно збирають пил.

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Ще один лайфхак — використати старі шкарпетки для миття вікон. Треба спробувати!

Відкласти до наступного сезону

Не забувайте, що тренди циклічні і те, що краще не надягати цієї весни, точно знадобиться через пару років. Тому не поспішайте викидати речі, які, на ваш погляд, знову увійдуть в моду.

Для такого випадку радимо запастися м'якими плічками і полотняними чохлами для зберігання одягу. Так речі деформуються і не будуть накопичувати запахи. А від уникнення появи молі покладіть на полицю пару кедрових фігурок або мішечки з лавандою.

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Гардероб, Одяг, Поради, Шафа, Гардеробна, Модницям.
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