Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)

1 Сучасний дизайн нігтів дає багате поле для дій, щоб піти від звичайного однорідного покриття до більш вільних тем, але при цьому не опуститися до вульгарності. Але якщо ви вже володарка вузьких тонких кистей рук, то округлений квадрат або овальна форма ідеально підійдуть для стриманого красивого манікюру.

2 Такі нігтики ідеально підійдуть для довгої ізоляції вдома і при цьому з елегантним виглядом нігтиків.

3 Молочні, кавові, горіхові відтінки ідеально підійдуть для подібного манікюру.

4 Невеличкий візерунок або вкраплення іншого кольору також не завадить загальній картинці.

5 І подібні дизайни зможуть прослужити вам довше ніж ті, що мають забагато візерунків чи декору.

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9 Елегантний і вишуканий манікюр зазвичай робиться на мигдалеподібну форму нігтьової пластини, при цьому стилісти не рекомендують захоплюватися довжиною нігтів.

10 Візуально, така нігтьова пластина витягає пальці, кисть робить більш вузькою, витонченою.