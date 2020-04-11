Манікюр в домашніх умовах те, що потрібно на карантині

Новини шоу бізнесу:3 способи надати нігтям ідеального вигляду.

Щоб руки і нігті завжди виглядали доглянутими, зовсім не обов’язково звертатися за допомогою до професіоналів. Пропонуємо вашій увазі 3 способи зробити ідеальний манікюр самостійно.

Баф допоможе привести нігті в порядок

Зробіть теплу ванночку для рук, а потім пройдіться полірувальним бафом по кутикулі. Процедура займе пару хвилин, а ваші нігті будуть виглядати, як після професійного манікюру. На завершення змастіть область навколо нігтів рослинною олією.

Накладні нігті для особливих випадків

Якщо вам необхідно бути на важливому заході, а на манікюр вже зовсім не залишається часу, то вас виручать накладні нігті. Намагайтеся мати про запас пару упаковок з різним дизайном. У потрібний момент залишиться лише приклеїти пластикові нігтики.

Прозорий лак з "родзинкою"

Зробити своїми руками розкішний дизайн нігтів зовсім не складно. Просто покрийте нігті прозорим лаком, посипте блискітками або приклейте спеціальні наклейки. Останній штрих – закріплююче покриття, і ви прекрасні!

До речі, щоб стати майстром нейл-арту і творити шедеври на своїх нігтях, зовсім не потрібно бути художником і професіоналом. Деякі види нігтьового дизайну цілком під силу новачкам. Приміром, під час карантину, коли двері всіх салонів краси закриті, зробіть самі собі манікюр, повірте, у вас все вийде.