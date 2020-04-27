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Правильні дії щоб перебрати гардероб

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Правильні дії щоб перебрати гардероб
15:17 Сьогодні Телеграф the-village Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Здається, вже всі вимили вікна у квартирі, подивитися свіжі серіали та зварили борщ. Залишилося перебрати гардероб.

Якщо в процесі ви виявите багато зайвих речей, з якими треба попрощатися, то раніше ми розповідали як продавати речі, які не носиш, особливо перед купівлею нових.

Розбір гардеробу – це актуальна тема в усі часи, а в період карантину тим більше, тому що у багатьох з'явився довгоочікуваний вільний час.

Технічні інструменти, які стануть у пригоді для ревізії:

  • коробки та пакети;
  • дзеркало у повний зріст;
  • телефон (але не для гортання стрічки в інстаграмі, а для фотографування образу);
  • улюблена музика.

Почати розбір варто з мети, яка надихає. Наприклад: «Я хочу звільнити свій гардероб від баласту і побудувати стильний гардероб, який працює на мене». Саме це запустить процес. Далі дуже важливо, щоб ніхто не відволікав вас від цього процесу. Віддайте дитину чоловіку або батькам. Виділіть собі 3–5 годин для розбору, це процес трудомісткий і вимагає хірургічної точності.

Обов’язково викладіть усі речі з усіх полиць і покладіть їх на рівну поверхню (підлогу, ліжко), щоб вони були проаналізовані.

Після закінчення ревізії у вас повинні сформуватися три стопки: перша – речі, які залишаються в гардеробі, друга – речі, яким ви сказали «ні», третя – пам'ятні речі, які треба буде привести до ладу.

Обов'язково потрібно сортувати речі за сезонністю, хоча б для того, щоб простір у гардеробній або шафі був чистим і зрозумілим. Взимку – зимовий, влітку – літній. Сортування допоможе не створювати ілюзію наповненості шафи й ефект захаращеності, який є ворогом функціонального гардероба.

Також потрібно створити у телефоні альбом «мої луки». Так вам не потрібно буде витрачати час на збори й ви завжди можете підглянути в галерею, які речі й поєднання вміщує ваш гардероб.

Можливо, для цього вам потрібен буде окремий день, щоб енергетично бути на підйомі. Раджу образи фотографувати на собі в дзеркалі, а не на підлозі. Жива картинка завжди виграє і задає настрій.

Лайфхаки:

  • Вішаки в гардеробі краще використовувати однакові, інакше наше око буде втомлюватися від різнобіжності кольору і фактур, і відволікатися на це, замість того, щоб зосередитися виключно на самих речах.
  • Щоб краще зрозуміти больові точки вашого гардеробу, розділіть ваше життя на сфери: робота, відпочинок, світська залученість. Візьміть і намалюйте коло, поділіть його на сфери життя у відсотковому співвідношенні. Потім проасоціюйте гардероб із цими сферами й ви відразу зрозумієте, де у вас прогалини.
  • Ще дуже важливий момент: один вішак – одна річ. Коли ми робимо сендвіч із речей на вішаку, то ніколи не розуміємо, що у нас заховано за всіма речами. А, якщо говорити чесно, нам просто лінь це все знімати й потім назад вішати. Звідси й виробляється погана звичка: що випало, то і надягли.
  • Після розбору обов'язково сядьте і пропишіть свої висновки й відчуття від своїх же речей, з якими ви ніби заново познайомилися. Наприклад, чого вам не вистачає, можливо, ви щось любите, а у вас цього немає. Нудний у вас гардероб або, навпаки, занадто експресивний і чи відповідає він вам сьогодні.

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Для розбору гардеробу раджу виділити цілий день. На фоні увімкнути серіал, який ви вже бачили разів 100, або веселу музику.

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Гардероб, Лайфхаки, Жінки, Одяг, Шафа.
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