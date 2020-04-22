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З чим можна вдягати джинси бойфренди 2020

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З чим можна вдягати джинси бойфренди 2020
11:19 Сьогодні Телеграф telegram Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Джинси бойфренди в сезоні 2020-2021 року перебувають на піку популярності.

  • 1

     І це не дивно, адже вони не тільки комфортні та стильні, але і дозволяють приховувати дрібні недоліки фігури.

    Таку модель джинс можуть носити як стрункі дівчата, так і леді, у яких є парочка зайвих кілограмів. До того ж вони прекрасно поєднуються практично з будь-яким елементом гардеробу і дозволяються створювати стильні і мега модні образи.

    Настільки популярні джинси бойфренди прийшли з чоловічого гардероба - вільні, трохи звисають, що не приталені. Дана модель є повною протилежністю обтягуючих скинни.

  • 2

    Об'ємні і звисають джинси бойфренди абсолютно не приховують привабливості і жіночності фігури. Тому вони дозволяють кожній модниці виглядати стильно і просто надзвичайно.

    У сезоні 2020-2021 варто звертати увагу на моделі довжиною 7/8, також низ штанин можна підвертати. Однією з основних особливостей джинс бойфрендів є саме потертості, які можуть бути досить яскравими або практично непомітними.

  • 3

    Як правило, така модель практично не має додаткового декору у вигляді вишивки, намистин або страз. Цілком достатньо буде підібрати стильний ремінь, який стане прекрасним доповненням образу.

    Джинси бойфренди 2020-2021 роки є дійсно універсальними, адже їх можна сміливо поєднувати практично з будь-яким елементом гардеробу, носити не тільки в повсякденному житті, але і для роботи в офісі. Однак, в останньому випадку потрібно з особливою увагою підібрати модель джинс, адже бойфренди з великими дірками для офісу точно не підійдуть.

  • 4

    Сьогодні не тільки модниці, але і багато селебріті зупиняють вибір саме на бойфрендів, які складають основу стильного образу. До того ж багато знаменитостей часто вибирають мега об'ємні моделі, які тримаються на стегнах тільки завдяки ремінця.

    Ідеальним варіантом вважається поєднання бойфрендів з футболками, мереживними блузами, сорочками, укороченими топами, светрами і світшоти. Тут практично немає ніяких обмежень.

  • 5

    Підбирати можна і різне взуття, починаючи з комфортних кросівок, оксфордів і конверсії, і аж до класичних човників, босоніжок або сандалій.

    Не менш важливе значення має і вибір верху. Підберіть в комплект до бойфрендам стильну шкіряну куртку-косуху, красивий жакет, джинсову кутку або пальто, які зроблять ваш образ стильним, модним, а головне, завершеним.

  • 6

    Ефектно, яскраво і стильно виглядають бойфренди з бахромою, дірками і потертостями. Їх можна поєднувати як з футболками, так і шифоновими блузками, доповнені бантами або модними принтами. Такий образ завжди виглядає ніжно, стильно і досить романтично.

    Не бійтеся модних експериментів і сміливо поєднуйте бойфренди з різними речами. Такий підхід дозволить створити не тільки оригінальний, але і дійсно стильний образ. Поєднуйте бойфренди з білими або кольоровими кросівками, туфлями на тонкій шпильці або босоніжками на платформі.

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Мода, Стиль, Тренд, Одяг, Джинси, Бойфренди.
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